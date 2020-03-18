Побывавший в Китае врач утверждает, что создать вакцину для борьбы с коронавирусом несложно
Гораздо больше времени займут доклинические испытания перед массовым производством.
Китай сумел победить коронавирус, который возник на территории этой страны и теперь путешествует по миру. Последний временный центр для размещения больных коронавирусной инфекцией COVID-19 закрыт. Заместитель директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, доктор биологических наук Александр Семенов, побывавший в Китае во время эпидемии, считает, что справиться с эпидемией густонаселенному государству удалось исключительно благодаря самоорганизации и дисциплине населения.
Введенный карантин действительно стал периодом самоизоляции и соблюдения всех профилактических мер на всей зараженной территории. Именно тотальное мытье рук, повсеместная уборка и дезинфекция спасли нацию за неполные три месяца. По мнению Семенова, это нужно перенять всем странам, где сейчас свирепствует COVID-19. Это даст возможность уменьшить потери населения до создания вакцины.
По мнению эпидемиолога, при существующем уровне развития микробиологии и генной инженерии не столь сложно создать прототип вакцины. Но, прежде чем ее можно будет пустить в массовое производство, необходимо провести исследования. Вот они-то как раз и займут много времени. Так что ВОЗ не преувеличивает, давая прогноз, что лекарство от коронавируса появится не раньше наступления 2021 года.
Кстати, в Америке уже сообщили о создании вакцины и 16 марта ее ввели первым двум добровольцам. Всего в эксперименте будут участвовать 45 волонтеров.
В Китае, кстати, тоже нашли способ справиться со смертельным коронавирусом. Власти КНР сделали официальное заявление о создании вакцины, которая предварительно показала себя эффективно по борьбе с COVID-2019.
Оставить комментарий