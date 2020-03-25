Ученые нашли главную причину скопления жира на бедрах

"Все клетки тела способны чувствовать механические нагрузки, и жировые клетки не исключение. Длительные периоды статической нагрузки ведут к повышенной выработке в организме жировых клеток", - предупреждают исследователи из Тель-Авивского университета.

Дело в том, что жировые отложения скапливаются в два раза быстрее на тех местах, которые долго находятся в неподвижной позе и подвергаются регулярному давлению.Снизить образование жировых отложений на бедрах и ягодицах при сидячей работе можно регулярными разминками. Делать их нужно приблизительно каждые 40 минут. Всего несколько минут постоять на ногах, а ещё лучше - создать для ног какую-либо физическую нагрузку, чтобы "разогнать" кровообращение.