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Ученые нашли главную причину скопления жира на бедрах

Причина появления жира на бедрах и ягодицах

Появление жира на бедрах беспокоит каждую девушку, поскольку это не только некрасиво, но и опасно. Израильские ученые определили главную причину, по которой на бедрах и ягодицах скапливается наибольшее количество жировых отложений. Оказывается, к скоплению жира приводит сидячий образ жизни, а именно долгое сидение на стуле.

Дело в том, что жировые отложения скапливаются в два раза быстрее на тех местах, которые долго находятся в неподвижной позе и подвергаются регулярному давлению. 

"Все клетки тела способны чувствовать механические нагрузки, и жировые клетки не исключение. Длительные периоды статической нагрузки ведут к повышенной выработке в организме жировых клеток", - предупреждают исследователи из Тель-Авивского университета.

Снизить образование жировых отложений на бедрах и ягодицах при сидячей работе можно регулярными разминками. Делать их нужно приблизительно каждые 40 минут. Всего несколько минут постоять на ногах, а ещё лучше - создать для ног какую-либо физическую нагрузку, чтобы "разогнать" кровообращение.
Теги : жир, бедра, ягодицы, сидячая работа, сидение на стуле
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