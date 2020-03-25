Ученые нашли главную причину скопления жира на бедрах
Появление жира на бедрах беспокоит каждую девушку, поскольку это не только некрасиво, но и опасно. Израильские ученые определили главную причину, по которой на бедрах и ягодицах скапливается наибольшее количество жировых отложений. Оказывается, к скоплению жира приводит сидячий образ жизни, а именно долгое сидение на стуле.
Дело в том, что жировые отложения скапливаются в два раза быстрее на тех местах, которые долго находятся в неподвижной позе и подвергаются регулярному давлению.
"Все клетки тела способны чувствовать механические нагрузки, и жировые клетки не исключение. Длительные периоды статической нагрузки ведут к повышенной выработке в организме жировых клеток", - предупреждают исследователи из Тель-Авивского университета.
Снизить образование жировых отложений на бедрах и ягодицах при сидячей работе можно регулярными разминками. Делать их нужно приблизительно каждые 40 минут. Всего несколько минут постоять на ногах, а ещё лучше - создать для ног какую-либо физическую нагрузку, чтобы "разогнать" кровообращение.
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