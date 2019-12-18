Александр Рамм сыграет Дворжака в Нижегородской филармонии
Концерт лауреата XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского состоится 21 декабря в 18.30. Прозвучат 9-я симфония «Из Нового света» и концерт № 2 си минор для виолончели с оркестром.
В 2015 году на Международном конкурсе исполнителей имени П. И. Чайковского виолончелист Александр Рамм, выпускник Московской консерватории и Берлинской высшей школы музыки имени Эйслера, получил серебряную медаль. После чего стал победителем множества других музыкальных соревнований, включая Beijing International Competition и I Всероссийский музыкальный конкурс.
На сегодняшний день Александр Рамм стал первым и пока единственным представителем России, который вошел в число лауреатов одного из самых престижных конкурсов виолончелистов Paulo Cello Competition, который проходил в 2013 году в Хельсинки.
Благодаря помощи меценатов, семьи Schreve из Амстердама и Елены Лукьяновой из Москвы, Александр Рамм с 2011 года играет на инструменте кремонского мастера Gabrielle Jebran Yakoub.
Александр Рамм участвует в проектах столичной филармонии, в том числе «Звезды XXI века», Московского Пасхального фестиваля, программах Санкт-Петербургского Дома музыки. Он сотрудничает с известными дирижерами: Валерием Гергиевым, Станиславом Кочановским, Владимиром Спиваковым, Владимиром и Михаилом Юровскими.
Рамм выступает с гастролями в Австрии, Болгарии, Голландии, Литве, России, Финляндии, Франции, Швеции, ЮАР, Японии.
Дирижировать на концерте виолончелиста будет лауреат международных конкурсов Максим Емельянычев, который успешно выступает и как солист, играя на клавесине, корнете, фортепиано и хаммерклавире.
Максим Емельянычев выпускник Нижегородского музыкального колледжа имени М.А. Балакирева и Московской государственной консерватории. Как дирижер он ученик Геннадия Рождественского и Александра Скульского.
Дирижер в 2013 году стал обладателем театральной премии «Золотая маска», в 2016 году – главной немецкой музыкальной премии ECHO Klassik. Выступал с гастролями в различным странах и городах России, Европы и США. Сотрудничает с такими лейблами, как Decca и Sony.
С сентября 2019 года является главным дирижером Шотландского камерного оркестра.
21 декабря концерт в Нижнем Новгороде пройдет в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны» российского министерства культуры.
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что в Нижегородской филармонии состоялся межрегиональный детский фестиваль «Новые имена».
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