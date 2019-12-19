В нижегородском Русском музее фотографии происходят «Метаморфозы»
На новой выставке представлены около 70 лучших работ членов фотостудии «МиГ» из Нижнего Новгорода, которые были созданы в 2019 году.
Нижегородская фотографическая студия «МиГ» была создана в 2006 году при Русском музее фотографии. Руководителем студии является Алексей Тарасов. Спустя два года, в 2008 году фотостудии «МиГ» было присвоено звание «народной».
Выпускники фотостудии достаточно известны в мире фотографии. Они неоднократно принимали участие участвовали в международных выставках во многих странах мира, в том числе в Германии, Сербии и Франции.
Воспитанники фотостудии «МиГ» из Нижнего Новгорода также неоднократно становились дипломантами и лауреатами как российских, так и зарубежных фото-выставок и фестивалей фотографического искусства. Они стали членами Союза фотохудожников России.
Русский музей фотографии при поддержке департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода и представляют выставку фотостудии «МиГ» «Метаморфозы-2019» как итоговую для выпускников студии текущего, 2019 года.
Студией был прожит еще один творческий год и теперь пора представить зрителю его итоги.
Выставка «Метаморфозы» открывается в Русском музее фотографии 24 декабря 2019 года в 17.00. она будет работать в нижегородском музее по 14 января 2020 года.
В экспозиции выставки «Метаморфозы-2019» представлены около 70 работ членов фотостудии, которые были признаны лучшими работами студии «МиГ» в 2019 году. При этом авторы представленных фотографий экспериментируют в различных жанрах визуального, изобразительного искусства –в жанровых сценах, в натюрморте, в пейзаже, в портрете.
В каждом жанре при этом выпускники фотостудии «Миг» добиваются успеха. Это особенно остро ощущается, когда зритель чувствует, как работы фотохудожников притягивают к себе взгляд, заставляя рассматривать снова и снова.
В сказочный мир детства переносят нас сказочные принцессы Татьяны Боярской. Яркие и необычные герои населяют фантазийную серию Валерия Карпеева.Натюрморты из цветов Марины Кулаковой постоянно свежи и красочны. Персонажи жанровых сцен Евгения Сбоева, стилизованных под живопись XIX столетия словно приглашают зрителя с собой на прогулку по знакомому и в то же время такому необычному Нижнему Новгороду, погруженному в атмосферу ретро.
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что Русский музей фотографии приглашает на итоговую выставку Нижегородской фотошколы.
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