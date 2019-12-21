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По-французски заговорят в библиотеках и музеях Нижнего Новгорода

Рождество во Франции

Проведя для нижегородцев предрождественское мероприятие, «Альянс Франсез – Нижний Новгород» будет учить библиотекарей и работников музея французскому языку бесплатно.

Некоммерческая общественная организация (НКО) культурно-просветительского характера «Альянс Франсез – Нижний Новгород» создана 27 декабря 2001 года. НКО является частью сети культурных организаций Франции в нашей стране, сеть, которую координирует в России посольство Французской Республики. Своей целью «Альянс Франсез – НН» ставит активное участие в культурной жизни региона, а также популяризацию французских языка и кульутры.

В католическом мире (а Франция – страна по преимуществу и исторически католическая) Рождество отмечают 25 декабря. В преддверии этого события, 20 декабря 2019 года «Альянс Франсез – Нижний Новгород» провел специальное мероприятие, которое было посвящено традициям Рождества и рождественскому этику во Франции.

Гостям этого вечера рассказали как празднуют Рождество французы, какие дарят подарки, какие поют песни и готовя угощения. Подарками обменяли и хозяева с приглашенными. Среди этих историй были и рассказы о том, о чем в России совсем мало знают, например, о традиции «13 Desserts/13 Десертов» или историю о появлении французского аналога Деда Мороза, Пэр Ноэля.

А с 20 января «Альянс Франсез – Нижний Новгород» при содействии посольства Республики Франция в России начинает осуществлять новую программу обучения французскому языку. Работники библиотек и музеев смогут пройти курс обучения, рассчитанный на 30 часов, бесплатно. За это время преподаватели надеются дать нижегородцам базовые представления и знания о языке.

Подробнее об этом курсе можно узнать на сайте http://www.afrus.ru и по телефону 8(831) 411-14-78.

Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что фестиваль французского кино в Нижнем Новгороде приурочили международному Дню учителей французского языка.
Теги : культурное наследие, язык, языковые способности, праздник, обучение, библиотеки, музеи, музей, книги

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