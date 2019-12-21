Три библиотеки нового поколения откроют в нижегородском регионе в 2020 году

– В рамках национального проекта «Культура» в России, по сути, создаются библиотеки нового поколения, куда может прийти каждый желающий и не только найти то, что ему нужно, но и с пользой провести свободное время. 2019 год стал особенным для библиотечного дела в регионе. Почти девять миллионов рублей было выделено на комплектование фондов двух крупнейших библиотек области. Это позволило приобрести порядка 11 тысяч наименований книг. Такого масштабного пополнения не было в регионе более десятка лет. Также в рамках проекта «Цифровая культура» мы продолжаем оцифровку книг. Таким образом, даже в самых отдаленных уголках области люди могут получить доступ к необходимым им изданиям,

Так называемые модельные библиотеки примут читателей в Володарском, Пильнинском и Чкаловском районах Нижегородской области.Модельные библиотеки в чем-то очень похожи, а в чем-то сильно отличаются по сравнению со своими предшественниками. По сути, это – настоящие многофункциональные центры для того, чтобы развиваться в культурном плане.Создавая модельные библиотеки, внутреннее пространство помещения сильно видоизменяют и преображают. Площади, на которых могут разместиться читатели, увеличивается. Появляются современные мебель и высокотехнологичное оборудование.Новизну модельных библиотек отметил нижегородский губернатор Глеб Никитин:– говорит Глеб Никитин.Три новых модельных библиотеки будут созданы на базе Решетихинской поселковой библиотеки Володарского района, Центральной библиотеки Пильнинского района и Катунской сельской библиотеки Чкаловска.До конца года в области будет открыты еще две модельные библиотеки – в Гагине и в Дзержинске. Но регион уже получил возможность познакомиться с библиотеками нового типа. Первая такая библиотека региона открылась в Выксе.Мультимедийное оборудование и сенсорная комната, компьютеры, высокоскоростной интернет с выходом на Национальную электронную библиотеку. пополнившийся книжный фонд – вачской библиотеке есть чем удивить и порадовать читателя.Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что библиотеки нового поколения стали появляться в Нижегородской области.