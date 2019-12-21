  1. | | Эксперименты нижегородских театров удостоились премий по итогам Российского фестиваля-лаборатории «Школа современного театра»

Эксперименты нижегородских театров удостоились премий по итогам Российского фестиваля-лаборатории «Школа современного театра»

фестиваль Школа современного театра

Нижегородские лауреаты фестиваля театральных экспериментов получили в регионе премии за некоммерческие проекты в области искусства сцены.

Российский фестиваль-лаборатория «Школа современного театра» в Нижнем Новгороде находился под эгидой регионального отделения Союза театральных деятелей России.

В рамках этого необычного конкурса профессиональные актеры и режиссеры предложили на суд жюри постановки, которые не входят в репертуар тех театров, в которых конкурсанты работают и служат, а являются их самостоятельными изысканиями в области театрального искусства: фестиваль-конкурс изначально был настроен на эксперимент и даже творческую провокацию.

В лабораторию «Школы современного театра» окунулись шесть театральных коллективов из нижегородского региона, которые были собраны и объединены на добровольных, самостоятельных началах по принципам сходства творческих позиций и кредо. Трое из нижегородских постановок стали лауреатами экспериментального фестиваля.

Уже по итогам конкурса в Нижегородской области приняли решение присудить нижегородским лауреатам премии регионального министерства культуры «Общественная инициатива в области театрального искусства». Эта премия вручается за проекты в сфере театрального искусства некоммерческим организациям.

Таким образом, премии получили:
  • актриса Нижегородского театра драмы им. М. Горького Наталья Кузнецова – за моноспектакль «Говорит Москва» по пьесе Ю. Поспеловой;
  • актер и режиссер Дзержинского театра драмы Алексей Кузнецов – за спектакль «Сиротливый Запад» по пьесе  М. МакДонаха;
  • актер Нижегородского театра драмы им. М. Горького Иван Старжинский – за спектакль «Сон смешного человека» по рассказу Ф. Достоевского.
К слову сказать, Наталья Кузнецова ранее становилась лауреатом самой престижно театральной премии страны «Золотая маска» также за моноспектакль «Подлинная история фрекен Хильдур Бок» по мотивам историй о Карлсоне шведской писательницы Астрид Линдгрен.

«Школа современного театра» собирает необычные постановки страны не впервые и всегда была ориентирована на неформальные, необычные. самостоятельные работы актеров и режиссеров. Выходя за рамки репертуарного театра, они могут реализовать себя в причудливом и прихотливом мире современной драматургии. А зрители – познакомиться с многообразием и многогранностью современного театра.

Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что в Нижегородском художественном музее открылась выставка «Ее Величество Сцена».
Теги : театр, театры, фестиваль, фестивали, конкурсы, конкурс

Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен

Оцените материал: 0      0

Читайте также

Lentainform

Оставить комментарий

Подборки по темам

Предыдущая новость
Варнавинский район Нижегородской области станет местом проживания русс...
Новое на сайте
Время года при рождении связано с риском смерти от болезней сердца
0
Почему мы выглядим моложе своих родителей в 30 лет?
0
Чем лучше закусывать шампанское: мнение диетолога и сомелье
0
По-большому: как реже ходить в туалет
0


Можно ли подхватить простуду и грипп одновременно?
0
Специалисты назвали причины, из-за которых не проходит насморк
0
Детский маникюр: особенности и как делать
0
Прозвища вместо имен у партнеров продлевают в парах отношения
0
Почему полезно ежедневно жевать сушеную гвоздику?
0
Врач-нарколог рассказала, как помочь себе при алкогольном отравлении
0