Эксперименты нижегородских театров удостоились премий по итогам Российского фестиваля-лаборатории «Школа современного театра»
Нижегородские лауреаты фестиваля театральных экспериментов получили в регионе премии за некоммерческие проекты в области искусства сцены.
Российский фестиваль-лаборатория «Школа современного театра» в Нижнем Новгороде находился под эгидой регионального отделения Союза театральных деятелей России.
В рамках этого необычного конкурса профессиональные актеры и режиссеры предложили на суд жюри постановки, которые не входят в репертуар тех театров, в которых конкурсанты работают и служат, а являются их самостоятельными изысканиями в области театрального искусства: фестиваль-конкурс изначально был настроен на эксперимент и даже творческую провокацию.
В лабораторию «Школы современного театра» окунулись шесть театральных коллективов из нижегородского региона, которые были собраны и объединены на добровольных, самостоятельных началах по принципам сходства творческих позиций и кредо. Трое из нижегородских постановок стали лауреатами экспериментального фестиваля.
Уже по итогам конкурса в Нижегородской области приняли решение присудить нижегородским лауреатам премии регионального министерства культуры «Общественная инициатива в области театрального искусства». Эта премия вручается за проекты в сфере театрального искусства некоммерческим организациям.
Таким образом, премии получили:
- актриса Нижегородского театра драмы им. М. Горького Наталья Кузнецова – за моноспектакль «Говорит Москва» по пьесе Ю. Поспеловой;
- актер и режиссер Дзержинского театра драмы Алексей Кузнецов – за спектакль «Сиротливый Запад» по пьесе М. МакДонаха;
- актер Нижегородского театра драмы им. М. Горького Иван Старжинский – за спектакль «Сон смешного человека» по рассказу Ф. Достоевского.
«Школа современного театра» собирает необычные постановки страны не впервые и всегда была ориентирована на неформальные, необычные. самостоятельные работы актеров и режиссеров. Выходя за рамки репертуарного театра, они могут реализовать себя в причудливом и прихотливом мире современной драматургии. А зрители – познакомиться с многообразием и многогранностью современного театра.
Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что в Нижегородском художественном музее открылась выставка «Ее Величество Сцена».
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