В нижегородском Навашине появился новый кинозал

– Профильный национальный проект помогает перезагрузить культурную жизнь региона. Нижегородцам из районов области уже не нужно ехать в Нижний Новгород или вообще покидать регион, чтобы посмотреть фильм, побывать на концерте классической музыки или найти необходимую книгу. Культура становится доступной. Именно эту задачу и поставил перед нами Президент РФ Владимир Путин в рамках реализации национального проекта,

С 2016 по 2019 год в Нижегородской области открыли 23 кинозала. Предыдущий из них появился совсем недавно, 14 декабря, в городе Выкса.В нижегородском регионе с 2016 по 2019 год появился 23 новых кинозала. Это стало возможным при поддержке российского Фонда кино, который, оказывая помощь, ставит лишь одно условие: не менее половины фильмов на экране должны быть отечественными.С начала текущего года программа открытия новых кинозалов была включена в содержательную часть национального проекта «Культура»: в напроекте предусмотрено создание соответствующих условий для показа российских фильмов в населенных пунктах страны, число жителей в которых не достигает полумиллиона человек.Новый кинозал в Навашине был оборудован на базе местного Дворца культуры, который находится в центре города. Кинозал насчитывает 364 посадочных места.В этом году новых кинозалов в регионе появилось уже два, еще один, был оборудован в городе Выкса, где торжественное мероприятие по его открытию состоялось сравнительно недавно, в середине декабря.– заявил по этому поводу глава региона Глеб Никитин.Для навашинского кинозала были закуплены новые комфортабельные кресла, а главное – новейшее цифровое оборудование для показа кинофильмов в формате 2D и 3D. Теперь здесь можно посмотреть все премьеры последних фильмов как мирового, так и отечественного кинематографа, ничуть не теряя при этом в качестве.Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что в нижегородской Выксе открылся новый кинозал