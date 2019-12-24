В Нижнем Новгороде завершился сезон «Марафона культурных событий»
Итоги очередного сезона культурного проекта городского масштаба подвели в Автозаводском районе, который последним на этот момент принял в нем участие.
В Нижнем Новгороде действует городская программа развития, получившая название «Культурный район». Ее суть в том, что на время один из районов Нижнего Новгорода перенимает звание «культурного района» и становится центром городских событий в сфере культуры.
В этот период здесь проходит «Марафон культурных событий»: мероприятий в сфере культуры проводят больше всего, что должно способствовать и развитию культурной сферы территории и, одновременно, культурному развитию населяющих ее людей.
В первом полугодии 2019 года «Культурным районом» Нижнего Новгорода был Сормовский, во втором – Автозаводский.
На Автозаводе, в библиотеке Центра деловой и правовой информации и провели заключительную встречу по итогам «Марафона культурных событий». На встрече присутствовали глава района Александр Нагин и руководитель программы «Культурный район», директор Волго-Вятского филиала Государственного центра современного искусства (Арсенал) Анна Гор.
Среди других участников – руководители культурных проектов, которые были реализованы в рамках «Марафона» на Автозаводе при поддержке нижегородской мэрии и Благотворительного фонда Владимира Потанина.
– Проект «Культурный район» заново открыл нижегородцам Автозаводский район. Все в районе было впервые: академическая музыка в исполнении хора на станциях метро, самый массовый цикл экскурсий, фестиваль джаза в переполненном тысячном зале, выставка картины английского художника в обычной школе.
Жаль расставаться с праздником, подарившим прекрасные воспоминания. Несомненно, фестиваль культурных событий с интереснейшими проектами навсегда останется в памяти нижегородцев,
Жаль расставаться с праздником, подарившим прекрасные воспоминания. Несомненно, фестиваль культурных событий с интереснейшими проектами навсегда останется в памяти нижегородцев,
– подытожил Александр Нагин.
Анна Гор считает, что глава Автозавода обозначил главный принцип, который был изначально заложен в программе «Культурный район»:
– Это то, что люди получили заряд счастья, почувствовали себя включенными в общегородское пространство, что все проекты, которые они придумали и воплотили в жизнь, оказались важны очень многим.
Необычные форматы культурных проектов привлекли внимание большого количества людей и в чем-то даже изменили их восприятие. Марафон включил в себя проекты, которые стали настоящими культурными событиями,
Необычные форматы культурных проектов привлекли внимание большого количества людей и в чем-то даже изменили их восприятие. Марафон включил в себя проекты, которые стали настоящими культурными событиями,
– сказала Анна Гор.
Теперь культурную эстафету принимает Московский район и уже в ближайшее время объявят новый прием заявок на участие в грантовом конкурсе. Положение о приеме заявок будет размещено на официальном сайте программы: http://kult-ra.ru/.
По-настоящему центром культурных событий Московский район станет весной 2020 года.
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что мультфильм про нижегородский Автозавод ждет МИРовая премьера.
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