В Нижнем Новгороде завершился сезон «Марафона культурных событий»

– Проект «Культурный район» заново открыл нижегородцам Автозаводский район. Все в районе было впервые: академическая музыка в исполнении хора на станциях метро, самый массовый цикл экскурсий, фестиваль джаза в переполненном тысячном зале, выставка картины английского художника в обычной школе.

Жаль расставаться с праздником, подарившим прекрасные воспоминания. Несомненно, фестиваль культурных событий с интереснейшими проектами навсегда останется в памяти нижегородцев,

– Это то, что люди получили заряд счастья, почувствовали себя включенными в общегородское пространство, что все проекты, которые они придумали и воплотили в жизнь, оказались важны очень многим.

Необычные форматы культурных проектов привлекли внимание большого количества людей и в чем-то даже изменили их восприятие. Марафон включил в себя проекты, которые стали настоящими культурными событиями,