В Дзержинске открылась еще одна модельная библиотека нижегородского региона

– Открывая современную библиотеку, мы вкладываем свои ресурсы в воспитание будущего поколения Дзержинска. Благодаря участию города в национальном проекте «Культура» за короткий срок удалось полностью преобразить библиотеку. Очень важно, что модельная библиотека имени Гагарина будет интересна как детям, так и взрослым. Она полностью отвечает целям информатизации общества, повышения грамотности всех категорий населения. Я уверен, что залы нашей библиотеки никогда не будут пустовать,

– Почти девять миллионов рублей выделено на комплектование фондов двух крупнейших библиотек области. Это позволило приобрести порядка 11 тысяч наименований книг. Такого масштабного пополнения не было в регионе более десяти лет. А в рамках проекта «Цифровая культура» мы продолжаем оцифровку книг,

Решетихинской поселковой библиотеки Володарского района,

Центральной библиотеки Пильнинского района,

Катунской сельской библиотеки Чкаловска.