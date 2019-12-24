  1. | | В Дзержинске открылась еще одна модельная библиотека нижегородского региона

В Дзержинске открылась еще одна модельная библиотека нижегородского региона

библиотека в Дзержинске Нижегородской области

24 декабря модельная библиотека, библиотека нового поколения, появилась в городе химиков на базе хорошо известной дзержинцам библиотеки им. Ю. Гагарина. Однако теперь все здесь изменилось до неузнаваемости – в лучшую сторону.

В здании провели комплексный капитальный ремонт, полностью при этом заменив кровлю, а вход сделав удобным для попадания внутрь инвалидов.

Внутреннее помещение не только подверглось ремонту, но и стало непривычным: появилось, например, новое компьютерное и мультимедийное оборудование, которое позволяет пользоваться книгами в электронном формате. А для прослушивания другого формата книг – аудио – даже выделена специальная комната.

Сама же библиотека поделена на детскую и подростковую зоны, с читальным залом и отдельным залом для проведения мероприятий.

– Открывая современную библиотеку, мы вкладываем свои ресурсы в воспитание будущего поколения Дзержинска. Благодаря участию города в национальном проекте «Культура» за короткий срок удалось полностью преобразить библиотеку. Очень важно, что модельная библиотека имени Гагарина будет интересна как детям, так и взрослым. Она полностью отвечает целям информатизации общества, повышения грамотности всех категорий населения. Я уверен, что залы нашей библиотеки никогда не будут пустовать,

– отметил глава города Дзержинска Иван Носков.

По замечанию нижегородского губернатора Глеба Никитина, 2019 год стал особенным для библиотечного дела в регионе:

– Почти девять миллионов рублей выделено на комплектование фондов двух крупнейших библиотек области. Это позволило приобрести порядка 11 тысяч наименований книг. Такого масштабного пополнения не было в регионе более десяти лет. А в рамках проекта «Цифровая культура» мы продолжаем оцифровку книг,

отметил глава области.

Кроме того, продолжается открытие библиотек нового типа. 12 декабря 2019 года первая в регионе модельная библиотека открылась в Выксе. Еще одна такая библиотека откроется в Гагине.

А в следующем, 2020 году в регионе откроют еще три модельные библиотеки на базе:
  • Решетихинской поселковой библиотеки Володарского района,
  • Центральной библиотеки Пильнинского района,
  • Катунской сельской библиотеки Чкаловска.
Напомним, ранее МедикФорум уже подробно рассказывал, что три библиотеки нового поколения откроют в нижегородском регионе в 2020 году.
Теги : библиотеки, книги, культурное наследие, технологии, чтение, чтение книг, эксперимент, эксперименты

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