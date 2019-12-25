  1. | | Арт-квартет Тима Дорофеева имел успех в Нижегородской филармонии

Арт-квартет Тима Дорофеева имел успех в Нижегородской филармонии

арт-квартет Тима Дорофеева

Исполнители играют «русские импровизации» в разных музыкальных стилях: блюз, джаз, классика, фольклор, фьюжн, этника.

Архангельский арт-квартет Тима Дорофеева стал широко известен в стране после того как убедительно победил на фестивале-конкурсе «Квартет 4х4», который проходил осенью прошлого, 2918 года в эфире телевизионного канала «Россия – Культура».

При этом коллектив был фаворитом конкурса с самого первого отборочного тура, раз за разом подтверждая свой профессионализм высокой пробы.

Гала-концерт фестиваля-конкурса на сцене концертного зала имени Чайковского 22 октября 2018 года стал триумфальным. Зрительское СМС-голосование подтвердило: арт-квартет – лучший на поректе и заслужил победу.

Однако в кругах любителей джазовой и шире – экспериментальной музыки коллектив создал себе репутацию уже давно.

Ансамбль выступал с гастролями в Англии, Европе. Скандинавии, США, Японии, участвовал во многих российских и международных джазовых фестивалях.

CD «Live Varna Summer 2016», на котором были композиции арт-квартета Тима Дорофеева, был выпущен столичным музыкальным издательством «ArtBeat Music» и попал в европейские джазовые чарты, после чего британский лейбл «Leo Records»предложил коллективу записать альбом, что музыканты и сделали. Диск получил название «Восток-Север». Сейчас идет работа над следующим альбомом.

В составе коллектива:
  • Тим Дорофеев. гитара, композитор и лидер ансамбля,
  • Николай Клишин, бас,
  • Константин Седовин, вокал, флейта,
  • Олег Юданов, барабаны, перкуссия.
В нынешнем составе ансамбль существует уже более 15 лет, и его самобытный, узнаваемый стиль сложился как раз за это время.

Сегодня в программах квартета принимают участие многие известные отечественные и зарубежные джазовые музыканты, а также народные ансамбли и хоры. Коллектив использует в своих выступлениях видео-арт и современную хореографию.

Напомним, ранее МедикФорум рассказывал, что Всероссийский фестиваль народных инструментов завершился в Нижнем Новгороде.
Теги : музыка, фестивали, фестиваль, конкурсы, конкурс, телевизор, телевизоры, концерты

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