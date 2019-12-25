Нижегородское правительство приглашает авторов для издания их книг за счет бюджета

Яков Гройсман, главный редактор ООО «Издательство «Деком»

Владимир Макаров, директор издательства ООО «Литера»

Ольга Наумова, главный редактор издательства ООО ПКФ «Кварц».

– Очень важно популяризировать качественную современную литературу и оказывать всестороннюю поддержку нижегородским авторам. За 12 лет при финансовом содействии областного правительства было реализовано 95 книжных проектов. Эти издания уже пополнили фонды библиотек, архивов, музеев и доступны каждому нижегородцу.

Не сомневаюсь, что книги об истории нижегородского края и его выдающихся людях, детская литература, а также издания, вышедшие в свет к 800-летию города Нижнего Новгорода, будут интересны широкому кругу читателей и займут достойное место в книжной индустрии,