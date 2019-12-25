  1. | | Нижегородское правительство приглашает авторов для издания их книг за счет бюджета

Нижегородское правительство приглашает авторов для издания их книг за счет бюджета

книги нижегородских авторов

В 2019 году при поддержке правительства Нижегородской области было издано 11 наименований книг в различных издательствах Нижнего Новгорода.

Финансировать книгоиздание за счет средств регионального бюджета в Нижегородской области активно начали в 2007 году, когда на этот счет создали особую издательскую программу. За 12 лет финансовая помощь властей позволила появиться на свет 95 изданиям различного рода, но главным образом это были детские и краеведческие книги.

Таким образом, помогая нижегородским авторам, правительство области позволяет выходить книгам, которые обладают социальной значимостью, но не включаются в книгоиздательские планы по причине низкой рентабельности.

Тем не менее, впоследствии такие издания не только участвуют в различных книжных фестивалях, но и побеждают в них. Есть и определенный спрос на книги нижегородских авторов, причем не только в России, но и за рубежом.

В конце года, как это случилось и сейчас, традиционно проходит выставка-презентация лучших нижегородских изданий, которые поддержал региональный кабинет. На мероприятия приглашаются авторы, члены издательских советов и главы издательств, представители библиотек.

Основу экспозиции этого года, как это преимущественно и случается, составила детская и краеведческая литература. за год были выпущены в свет 11 книг общим тиражом 11 тысяч экземпляров.

На презентации были отмечены авторы книг, а также отдельно – лауреаты всероссийского конкурса «Лучшие книги года».

Издатели, принимавшие участие в уходящем году в правительственных проектах, получили благодарственный письма:
  • Яков Гройсман, главный редактор ООО «Издательство «Деком»
  • Владимир Макаров, директор издательства ООО «Литера»
  • Ольга Наумова, главный редактор издательства ООО ПКФ «Кварц».
Глава Нижегородской области отметил, что поддержке издания книг в регионе уделяют особое внимание:

– Очень важно популяризировать качественную современную литературу и оказывать всестороннюю поддержку нижегородским авторам. За 12 лет при финансовом содействии областного правительства было реализовано 95 книжных проектов. Эти издания уже пополнили фонды библиотек, архивов, музеев и доступны каждому нижегородцу.
Не сомневаюсь, что книги об истории нижегородского края и его выдающихся людях, детская литература, а также издания, вышедшие в свет к 800-летию города Нижнего Новгорода, будут интересны широкому кругу читателей и займут достойное место в книжной индустрии,

– выразил уверенность Глеб Никитин.

Уже скоро, в феврале 2020 года областное правительство начинает прием заявок от авторов, среди которых будут отобраны те, издание чьих книг регионаьны бюджет поддержит в наступающем году.

Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что в главной нижегородской библиотеке выставят 10 тысяч новых книг, на приобретение которых правительство региона перечислило в этом году более 8 млн рублей.
Теги : книги, библиотеки, культурное наследие, дети, чтение, чтение книг

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