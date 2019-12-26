В нижегородском Гагине открылась модельная библиотека нового поколения

зал для дискуссий,

молодежная площадка,

площадка для творческого развития,

сенсорная комната для детей,

современный абонемент,

центр краеведения,

читальный зал для всех посетителей.

– С присвоением статуса «модельной» библиотеки - ее авторитет и значимость ощутимо возрастут, произойдут кардинальные изменения в стиле ее работы и имиджа. Уверена, что библиотека станет настоящей точкой притяжения, культурным очагом, где с радостью будут собираться жители села всех возрастов,



– Думаю, открытие модельной библиотеки оценят все категории населения нашего района, прежде всего молодое поколение. Здесь продуман каждый участок площади, все оборудовано так, чтобы читателям было удобно и комфортно пользоваться услугами современной библиотеки,