В нижегородском Гагине открылась модельная библиотека нового поколения
Это уже третья библиотека такого формата, которая начала работать в Нижегородской области в уходящем году.
На самом деле, модельная библиотека – это совершенно новое понимание того, что собой представляют библиотеки как таковые. Это как минимум – многофункциональный культурный центр.
Именно это и произошло в Гагино. Местные жители получили нечто новое, чего давно заслуживали, красивыйи многофункциональный портал для обмена книг – только не в Сети, а в «реале».
Согласно ее проекту, библиотека нового поколения, модельная, состоит из нескольких функциональных зон:
- зал для дискуссий,
- молодежная площадка,
- площадка для творческого развития,
- сенсорная комната для детей,
- современный абонемент,
- центр краеведения,
- читальный зал для всех посетителей.
Директор центральной библиотечной системы Гагинского района Валентина Хваткова подвела итог проделанной работе по созданию модельной библиотеки:
– С присвоением статуса «модельной» библиотеки - ее авторитет и значимость ощутимо возрастут, произойдут кардинальные изменения в стиле ее работы и имиджа. Уверена, что библиотека станет настоящей точкой притяжения, культурным очагом, где с радостью будут собираться жители села всех возрастов,
– сказала Валентина Хваткова.
Глава администрации Гагинского района Павел Кондаков подвел итог:
– Думаю, открытие модельной библиотеки оценят все категории населения нашего района, прежде всего молодое поколение. Здесь продуман каждый участок площади, все оборудовано так, чтобы читателям было удобно и комфортно пользоваться услугами современной библиотеки,
– резюмировал Павел Кондаков.
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что три библиотеки нового поколения откроют в нижегородском регионе в 2020 году.
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