  1. | | В нижегородском Гагине открылась модельная библиотека нового поколения

В нижегородском Гагине открылась модельная библиотека нового поколения

библиотека в Гагино Нижегородской области

Это уже третья библиотека такого формата, которая начала работать в Нижегородской области в уходящем году.

На самом деле, модельная библиотека – это совершенно новое понимание того, что собой представляют библиотеки как таковые. Это как минимум – многофункциональный культурный центр.

Именно это и произошло в Гагино. Местные жители получили нечто новое, чего давно заслуживали, красивыйи многофункциональный портал для обмена книг – только не в Сети, а в «реале».

Согласно ее проекту, библиотека нового поколения, модельная, состоит из нескольких функциональных зон:
  • зал для дискуссий,
  • молодежная площадка,
  • площадка для творческого развития,
  • сенсорная комната для детей,
  • современный абонемент,
  • центр краеведения,
  • читальный зал для всех посетителей.
Но кроме того, в библиотеке сделано все, чтобы сделать ее доступно для инвалидов: она оборудована пандусами и тактильными табличками для того, чтобы посещение библиотеки людям с ограниченными возможностями по здоровью стало удобным.

Директор центральной библиотечной системы Гагинского района Валентина Хваткова подвела итог проделанной работе по созданию модельной  библиотеки:

– С присвоением статуса «модельной» библиотеки - ее авторитет и значимость ощутимо возрастут, произойдут кардинальные изменения в стиле ее работы и имиджа. Уверена, что библиотека станет настоящей точкой притяжения, культурным очагом, где с радостью будут собираться жители села всех возрастов,

– сказала Валентина Хваткова.

Глава администрации Гагинского района Павел Кондаков подвел итог:

– Думаю, открытие модельной библиотеки оценят все категории населения нашего района, прежде всего молодое поколение. Здесь продуман каждый участок площади, все оборудовано так, чтобы  читателям было удобно и комфортно пользоваться услугами современной библиотеки,

– резюмировал Павел Кондаков.

Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что три библиотеки нового поколения откроют в нижегородском регионе в 2020 году.
Теги : книги, чтение, чтение книг, библиотеки, культурное наследие

Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен

Оцените материал: 0      0

Читайте также

Lentainform

Оставить комментарий

Подборки по темам

Предыдущая новость
В нижегородском регионе построят 17 домов и центров культуры до 2024 г...
Новое на сайте
Михаил Шуфутинский показал своего внука-рэпера и удивил Сеть
0
Изменения в состоянии живота могут оказаться симптомом рака печени
0
Состояние кишечника влияет на заболевание раком молочной железы
0
«Все мы делаем ошибки»: Пелагея официально подтвердила развод с Телегиным
0


Галина Волчек умерла после отказа органов
0
В Москве скончалась Галина Волчек
0
Врач-токсиколог назвал лекарства, которые категорически не должны сочетаться с алкоголем
0
У некоторых людей простуда может вызывать опасные осложнения вплоть до смерти
0
В Новосибирской области после капремонта открыли ФАП
0
Нейробиолог Марк Маттсон: прерывистое голодание оздоровляет и продлевает жизнь
0