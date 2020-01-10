«Рождественская ярмарка» с успехом прошла на территории Городецкого монастыря в Нижегородской области
«Рождественская ярмарка». которая уже стала традиционной, прошла в Нижегородской области 8 января 2020 года. Епископ Городецкий и Ветлужский Августин благословил провести шумную ярмарку на территории Городецкого Феодоровского мужского монастыря.
Уже не в первый раз Городецкая ярмарка в стенах монастыря становится своеобразным теплым русским праздником, на которые можно прийти всей семьей, чтобы провести время весело и в то же время поучительно, с пользой: здесь, что называется, вживую можно познакомиться со многими народными российскими традициями. А также узнать что-то новое о Рождестве, понять и почувствовать этот праздник, его важность для души и судьбы каждого человека.
Чтобы легче было познакомиться со всеми сторонами многогранной городецкой ярмарки, для ее посетителей был составлен своеобразный маршрут:
- от площадки для народных игры до импровизированного фотосалона;
- от катания на лошадях до беседы со священником;
- от торговых рядов до творческих мастерских.
Ну и конечно не было забыто традиционное угощение, черед для которого пришел с окончанием поста. Гостям предлагали горячие кашу и чай из полевой кухни, а торговые ряды буквально ломились от знаменитых на всю Россию традиционных городецких пряников на все вкусы и меда. Компанию им составляли изделия народных мастеров.
Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что в русском стиле в нижегородском Варнавине День рождения уроженца этих мест, волшебника Морозко.
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