  1. | | На восстановление исторических объектов Нижнего Новгорода направят около 900 млн рублей

На восстановление исторических объектов Нижнего Новгорода направят около 900 млн рублей

Нижегородская Ярмарка

В 2020 году Нижегородская область намерена потратить 872,3 млн рублей, которые получила из бюджета государства на ремонт и реставрацию объектов к 800-летию Нижнего Новгорода.

Юбилей Нижнего Новгорода, 800-летие со дня основания, будет отмечаться в 2021 году. Существует особая федеральная программа, которая регламентирует подготовку и проведение этого юбилея. На восстановление объектов культурного
наследия только в будущем году регион получил 872,3 млн рублей из бюджета страны.

За предшествующих дню рождения Нижнего Новгорода года планируют восстановить около 70 нижегородских объектов, которые находятся в региональной собственности. Как правило, в этих здания сегодня расположены различные социальные учреждения. Здания требуют ремонта фасадов, нужно обновить в некоторых из них кровли крыш, провести работы по гидроизоляции, а кое-где – укрепить фундамент и привести в порядок сети инженерных коммуникаций.

– Ремонт объекта культурного наследия – непосильная ноша для бюджетных учреждений, которые там находятся, тем более что их прямой функционал – оказывать людям государственные, медицинские услуги. Приведение в порядок таких домов – важная часть подготовки к юбилею Нижнего Новгорода,

– заявил глава региона Глеб Никитин.

Деньги на ремонт исторических зданий регион уже получил и Законодательное собрание Нижегородской области уже внесло в бюджет будущего года соответствующие изменения.

Теперь остается только грамотно этими деньгами распорядиться.

Ремонт объектов культурного наследия в Нижнем Новгороде планируют начать со зданий по адресу ул. Рождественская, 49а и 49б. Здесь сейчас находится региональный кожно-венерологический диспансер.

Ремонтные работы в 2020 году начнутся также на улице Ильинской. Ремонт начнется со здания бывшего Первого детского приюта, в котором сегодня находится поликлиника больницы № 38 – адрес здания ул. Ильинская, 78а.

Одновременно восстановительные работы начнутся не только в Нагорной, но и в заречной части Нижнего Новгорода. особенно много исторических объектов хотят восстановить в Канавинском районе. Например, средства от Федерации направят на ремонт фасада бывшего корпуса мануфактурных складов Нижегородской ярмарки, который «прописан» по адресу ул.Мануфактурная, д.14: сейчас тут находится областное отделение российского Фонда социального страхования.

Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что исторический облик Нижнего Новгорода сохраняют с помощью цифровых технологий.
Теги : архитектура, культурное наследие, история, ремонт, восстановление

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