Культурно-спортивный комплекс отремонтировали в нижегородском поселке Гидроторф
Капитальный ремонт культурно-спортивного комплекса им. Димитрова завершили в рамках национального проекта «Культура».
Комплекс имени Димитрова в рабочем поселке Гидроторф Балахнинского района Нижегородской области универсален: в его здании нашлось место и учреждениям культуры, и специализированным помещениям для занятий физической культурой и спортом.
Именно спортивный зал комплекса был отремонтирован в этот раз в первую очередь. Кроме того, ремонту подлежали коридоры здания и помещения общего назначения. Жителям поселка есть где проводить досуг и заняться спортом.
План для правительства региона по ремонту культурных и спортивных учреждений предложил нижегородский губернатор Глеб Никитин.
По плану, в текущем году должны были быть капитально отремонтированы 17 сельских домов культуры в Нижегородской области – и этот план выполнен.
В рамках национального проекта в Нижегородской области в этом году уже завершили капитальный ремонт домов культуры
в деревнях и селах
- Размазлей Ардатовского района,
- Кирилловка Арзамасского района,
- Кишкино Большемурашкинского района,
- Крутцы Ветлужского района,
- Горево Ковернинского района,
- Большое Маресьево Лукояновского района,
- Давыдково Сосновского района,
- Елизарово Сосновского района,
- Алферьевского СДК Сеченовского района
- Вязовское Тонкинского района,
- Ветлужский Краснобаковского района,
- Соломаты города Чкаловск,
– Задачу по развитию творческой среды в сельской местности поставил президент России Владимир Путин. Мы продолжим участвовать в конкурсных процедурах национального проекта, для того чтобы включать в него дополнительные региональные мероприятия,
– завил глава области.
Напомним, ранее МедикФорум сообщил, как нижегородский губернатор пригласил вице-спикера СовФеда в сельский Дом культуры, который был недавно построен.
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