  1. | | Культурно-спортивный комплекс отремонтировали в нижегородском поселке Гидроторф

Культурно-спортивный комплекс отремонтировали в нижегородском поселке Гидроторф

спорткомплекс в поселке Гидроторф Нижегородской области

Капитальный ремонт культурно-спортивного комплекса им. Димитрова завершили в рамках национального проекта «Культура».

Комплекс имени Димитрова в рабочем поселке Гидроторф Балахнинского района Нижегородской области универсален: в его здании нашлось место и учреждениям культуры, и специализированным помещениям для занятий физической культурой и спортом.

Именно спортивный зал комплекса был отремонтирован в этот раз в первую очередь. Кроме того, ремонту подлежали коридоры здания и помещения общего назначения. Жителям поселка есть где проводить досуг и заняться спортом.

План для правительства региона по ремонту культурных и спортивных учреждений предложил нижегородский губернатор Глеб Никитин.

По плану, в текущем году должны были быть капитально отремонтированы 17 сельских домов культуры в Нижегородской области – и этот план выполнен.

В рамках национального проекта в Нижегородской области в этом году уже завершили капитальный ремонт домов культуры

в деревнях и селах
  • Размазлей Ардатовского района,
  • Кирилловка Арзамасского района,
  • Кишкино Большемурашкинского района,
  • Крутцы Ветлужского района,
  • Горево Ковернинского района,
  • Большое Маресьево Лукояновского района,
  • Давыдково Сосновского района,
  • Елизарово Сосновского района,
  • Алферьевского СДК Сеченовского района
  • Вязовское Тонкинского района,
в поселках
  • Ветлужский Краснобаковского района,
  • Соломаты города Чкаловск,
а также Центра досуга «Таремский» Павловского района.

– Задачу по развитию творческой среды в сельской местности поставил президент России Владимир Путин. Мы продолжим участвовать в конкурсных процедурах национального проекта, для того чтобы включать в него дополнительные региональные мероприятия,

– завил глава области.

Напомним, ранее МедикФорум сообщил, как нижегородский губернатор пригласил вице-спикера СовФеда в сельский Дом культуры, который был недавно построен.
Теги : спорт, спортзал, спорткомлекс, физические нагрузки, физическая активность, физические упражнения, физическая форма, здоровый образ жизни

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