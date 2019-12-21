Культурно-спортивный комплекс отремонтировали в нижегородском поселке Гидроторф

Размазлей Ардатовского района,

Кирилловка Арзамасского района,

Кишкино Большемурашкинского района,

Крутцы Ветлужского района,

Горево Ковернинского района,

Большое Маресьево Лукояновского района,

Давыдково Сосновского района,

Елизарово Сосновского района,

Алферьевского СДК Сеченовского района

Вязовское Тонкинского района,

Ветлужский Краснобаковского района,

Соломаты города Чкаловск,

– Задачу по развитию творческой среды в сельской местности поставил президент России Владимир Путин. Мы продолжим участвовать в конкурсных процедурах национального проекта, для того чтобы включать в него дополнительные региональные мероприятия,