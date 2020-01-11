Нижегородские власти потратят в 2020 году 4 млн рублей на поддержку книгоиздания

книги нижегородских авторов

Нижегородское областное правительство с течение месяца с 10 февраля до 10 марта будет принимать заявки от авторов и издателей на книгоиздательские проекты, которым будет оказана бюджетная поддержка. На эти цели регион выделяет в 2020 году 4 млн рбулей.

Региональный кабинет готов поддержать не каждый проект: есть определенные критерии отбора.

Приоритетными для областного правительства на данном этапе являются следующие темы:
  • «75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»,
  • «800-летие города Нижнего Новгорода»,
  • «Народное искусство и нематериальное наследие народов Нижегородской области», «Нижегородский край – история и достопримечательности».
При этом предполагаемая аудитория у будущих изданий может быть различной: это могут быть книги для детей, для семейного чтения, для разных возрастных групп.

– В этом году мы отмечаем 75 лет Великой Победы, а в следующем - 800 лет Нижнего Новгорода. Хочется, чтобы к таким датам у нас выходили интересные и качественные издания, посвященные истории Нижегородской области и судьбам нижегородцев»,- сказал глава региона. «Большое внимание сохранению исторической памяти уделяет сейчас Президент России Владимир Путин. Наша задача – поддерживать авторов,  работающих в этом направлении. Нижний Новгород и Нижегородская область всегда занимали особое место в истории страны, поэтому такие труды имеют общенациональное значение,

– заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.


Как можно отправить заявку подробно рассказывается на сайте управления общественных связей нижегородского правительства по адресу https://uip.government-nnov.ru/?id=140103. Здесь приводятся и форма заявки, и перечень необходимых документов.

В частности, выясняется, что заявку на помощь областного правительства в издании книги могут подать только юридические лица – при условии, что это не бюджетные учреждения. Готовность к софинансированию проекта со стороны заявителя – не менее 30% от общей стоимости – является важным условием.

Размер же субсидии не может превысить 500 тысяч рублей на один проект. Последний же должен быть готов на 100 % – если это проект литературно-художественных произведенный, а если речь идет об альбомном издании – готовность проекта может не превышать 70 %.

Отбирать проекты для книгоиздания будет специальный издательский совет, в который помимо чиновников входят представители библиотечной и музейной системы, региональных издательств, предприятий полиграфии, региональных отделений Союза писателей и Литфонда.

Заявки будут принимать в рабочие дни с 9.00 до 12.00 по адресу: Нижний Новгород, Кремль, корпус 14, каб. 410. Телефон для справок (831) 435-65-40.

Напомним, ранее МедикФорум рассказал, какие и сколько книгоиздательских проектов были поддержаны правительством Нижегородской области за последние 12 лет.
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