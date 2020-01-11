Нижегородские власти потратят в 2020 году 4 млн рублей на поддержку книгоиздания

«75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»,

«800-летие города Нижнего Новгорода»,

«Народное искусство и нематериальное наследие народов Нижегородской области», «Нижегородский край – история и достопримечательности».

– В этом году мы отмечаем 75 лет Великой Победы, а в следующем - 800 лет Нижнего Новгорода. Хочется, чтобы к таким датам у нас выходили интересные и качественные издания, посвященные истории Нижегородской области и судьбам нижегородцев»,- сказал глава региона. «Большое внимание сохранению исторической памяти уделяет сейчас Президент России Владимир Путин. Наша задача – поддерживать авторов, работающих в этом направлении. Нижний Новгород и Нижегородская область всегда занимали особое место в истории страны, поэтому такие труды имеют общенациональное значение,