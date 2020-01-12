IV городской фестиваль искусств «Рождественские встречи-2020» состоится в нижегородском Дзержинске
Ожидают, что на фестиваль соберутся более 1500 профессиональных исполнителей, которых увидят 7000 зрителей.
Дзержинский фестиваль искусств берет начало в 1998 году: именно тогда в Центральной детской музыкальной школе города прошел первый Рождественский хоровой фестиваль. А спустя десятилетие сочинения духовной и Рождественской тематики зазвучали в рамках открытого конкурса-концерта «Рождественские музыкальные собрания», который состоялся в дзержинской Детской музыкальной школе № 3 им. Н. К. Гусельникова.
Эти два мероприятия, ставшие для города традиционными, решили объединить в 2017 году в рамках фестиваля искусств. Два дня на четырех фестивальных площадках более 600 участников сумели привлечь полторы тысячи зрителей.
С тех пор с каждым годом фестиваль становился все масштабнее. Год спустя фестиваль продолжался пять дней на семи городских площадках, исполнителей собралось более тысячи, а зрителей более 3000. В 2019 году фестиваль, при участии 1100 исполнителей и под аплодисменты более 5000 зрителей продолжался девять дней на десяти концертных площадках
В очередной раз городской фестиваль искусств «Рождественские встречи» откроется 14 января 2020 года в 15.30 во «Дворце культуры химиков» города Дзержинска. Тогда же здесь пройдет пройдет театрализованное представление «Рождественские каникулы».
Фестивальных дней запланировано девять, в 15 местах – в учреждениях культуры, молодежи, физической культуры и спорта, – зрителей ждут самые различные мероприятия, от экскурсий, интерактивных площадок и выставок до концертов и театрализованных представлений.
Подробности можно узнать в группах социально сети «ВКонтакте»:
- https://vk.com/kultura.dzerzhinska
- https://vk.com/rozhdestvensiye.vstrechi_dzr.
Все мероприятия проводятся на безвозмездной основе.
Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что в городе Дзержинске открылась очередная модельная библиотека нижегородского региона.
Оставить комментарий