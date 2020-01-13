В Нижегородском музее-заповеднике встретят Старый Новый год в традициях русских Святок

Святки

Празднование Старого Нового года по русским национальным традициям пройдет в главном здании музея, усадьбе Рукавишниковых на Верхне-Волжской набережной.

Немногим ранее здесь проходили новогодние экскурсии «Символы Нового года и Рождества», на которых можно было узнать, всегда ли начало нового года в России приходилось на 1 января, какой именно год в российской истории продолжался всего четыре месяца, а также как именно оригинально преподнести новогодний подарок в духе XIX столетия и многое другое.

Теперь здесь наступили Святки.

В былые времена Васильев вечер (так в народной традиции называли то, что сейчас россияне называют Старым Новым годом) был центральной, высшей точкой святочных развлечений. Именно этот праздничный канун разделял время Святок на два периода: светлые вечера — от Рождества Христова и до него, и страшные вечера — от Васильева вечера и до Крещения, которое отмечают сегодня 19 января.

В запасниках Нижегородского государственного музея-заповедника хранятся уникальные этнографические материалы, которые описывают обряды и традиции русских праздников, в том числе и Рождества, и зимних Святок. Они в том числе рассказывают, как празднования проходили у крестьян Нижегородской губернии.


Такие экспонаты, как правило, нельзя увидеть: поскольку они не материальны, их можно только почувствовать, а также –оживить своим участием, если вложить в них новые впечатления и переживания.

Именно это и собираются сделать в усадьбе Рукавишниковых 14 января 2020 года.

Поможет же создать атмосферу истинно русского традиционного национального праздника не только этнографический сектор нижегородского музея, но и фольклорный ансамбль «Вечёра» под руководством Ольги Гальцевой.

Программа «Ходила коляда по святым вечерам» развернется в бальном зале Усадьбы Рукавишниковых в 18.00.

Среди традиций русских Святок, которые можно будет в этот вечер увидеть, ощутить, пережить –
  • подблюдные гадания;
  • представление старинного вертепного театра;
  • рождественские традиционные песни в живом исполнении;
  • святочные поцелуйные игры и ряжения;
  • старинные танцы под живую музыку (гармонь, балалайка, гусли).
В Нижегородском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике «Усадьба Рукавишниковых» ждут гостей на Васильев вечере – на Старый Новый год.

Напомним, ранее МедикФорум рассказал, как народные гуляния прошли в районах Нижегородской области.
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