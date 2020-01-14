Нижегородские власти потратят 90 млн рублей на музыкальные инструменты для учреждений культуры
Чтобы приобрести новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы для 17 образовательных учреждений Нижегородской области, региональное правительство в 2020 году готово выделить 89,9 млн рублей. Эти деньги будут потрачены в рамках национального проекта «Культура».
Обновится материальная база не в одном лишь областном центре, а сразу в нескольких местах, нескольких территориях нижегородского региона. Инструменты, оборудование и учебные материалы получат два средних специальных профессиональных образовательных учреждения – Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М. А. Балакирева и Дзержинский музыкальный колледж.
А также 15 детских школ искусств Нижегородской области:
- пять из Нижнего Новгорода
- в Балахне,
- на Бору,
- в Дзержинске,
- Красных Баках,
- Сарове, Семенове,
- Арзамасском,
- Вадском,
- Дивеевском
- и Уренском районах.
– Наш регион всегда славился сильными традициями в музыкальном образовании на всех уровнях. Важно, чтобы у ребят была возможность заниматься на качественных инструментах», - сказал глава региона. «Национальный проект «Культура», утвержденный президентом России Владимиром Путиным, позволяет вкладывать ресурсы не только в дома культуры, но и в школы искусств. Это поможет системе подготовки талантливых ребят,
– заявил по этому поводу глава Нижегородской области Глеб Никитин.
Следует отметить, в текущем, 2020 году финансирование мероприятий в рамках национального проекта «Культура» в нижегородском регионе увеличится более, чем вдвое по сравнению с прошлым, 2019 годом: еслив 2019 году бюджеты федеральный и областной выделили на культуру 81 млн. рублей, то теперь эта сумма за год составит уже более 200 млн рублей.
Напомним, что ранее МедикФорум писал о финансировании культурной сферы в нижегородском регионе в 2020 году и о приоритетных культурных проектах, которые власти намерены развивать прежде всего.
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