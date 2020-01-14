Нижегородские власти потратят 90 млн рублей на музыкальные инструменты для учреждений культуры

пять из Нижнего Новгорода

в Балахне,

на Бору,

в Дзержинске,

Красных Баках,

Сарове, Семенове,

Арзамасском,

Вадском,

Дивеевском

и Уренском районах.

– Наш регион всегда славился сильными традициями в музыкальном образовании на всех уровнях. Важно, чтобы у ребят была возможность заниматься на качественных инструментах», - сказал глава региона. «Национальный проект «Культура», утвержденный президентом России Владимиром Путиным, позволяет вкладывать ресурсы не только в дома культуры, но и в школы искусств. Это поможет системе подготовки талантливых ребят,