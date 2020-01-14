Жители нижегородского Чкаловска увидят выступление легендарного ансамбля «Березка»

– Жители Нижегородской области получают возможность, не покидая своего населенного пункта, бесплатно побывать на концерте звезд классической музыки. Культура становится доступна абсолютно каждому. Как раз эта задача и заложена нашим Президентом России Владимиром Путиным в профильном нацпроекте. Помимо концертов в наших виртуальных залах будут транслироваться учебные программы и мастер-классы для учащихся детских музыкальных школ и школ искусств региона от ведущих музыкантов России,

Виртуальный концертный зал в городе Чкаловске открылся 19 ноября 2019 года. Это стало возможным в рамках реализации национального проекта «Культура». В последний раз публика здесь собиралась 13 января 2020 года: в виртуальном концертном зале транслировали концерт «Зимние грезы», который исполнил симфонический оркестр «Новая Россия»: трансляция шла из столичного концертного зала им. П.И. Чайковского.– заявил глава нижегородского региона Глеб Никитин.26 января 2020 года в чкаловском виртуальном концертном зале снова будут вести трансляцию из концертного зала им. П. И. Чайковского: это будет выступление Государственного академического хореографического ансамбля имени Н. С. Надеждиной «Березка».В минувшем 2019 году в нижегородском регионе были созданы два виртуальных концертных зала – в Чкаловске и в Шахунье. В 2020 году таких залов в Нижегородской области появится уже три. наиболее крупный, рассчитанный на 450 посадочных мест виртуальный концертный зал откроют в течение года в городе Заволжье. Новый зал в Выксе будет на 96-тиместным. В гродеПервомайске – рассчитанным на 60 зрителей.Напомним, ранее Медик Форум сообщал, что в нижегородской Шахунье увидят выступление Государственного камерного оркестра джазовой музыки им. Олега Лундстрема.