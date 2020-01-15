На главной площади Нижнего Новгорода завершили реставрировать памятник Валерию Чкалову
На главной площади Нижнего Новгорода, площади Минина и Пожарского, закончена реставрация памятника Валерию Чкалову, легендарному летчику-асу, покорителю Северного полюса, уроженцу Нижегородской области. Чкалов смотрит на Волгу, стоя на самом верху знаменитой Чкаловской лестницы, ставшей одной из визитных карточек города.
Собственно, памятник Чкалову – тоже одна из таких визитных карточек.
В регионе продолжаются работы в рамках подготовки празднования 800-летия Нижнего Новгорода, которое будет отмечаться в 2021 году. Конечно, привести в порядок главную площадь города перед праздником следует прежде всего.
Так же как и главную городскую улицу.
На улице Большая Покровская, «нижегородском Арбате», к концу года также завершили реставрировать еще три монумента: бюст дважды Герою Социалистического Труда Н.Н. Боголюбова (ул. Большая Покровская, д.37) и памятник Н.А. Добролюбову (сквер на Театральной площади, которую пересекает Покровка).
– Стоимость реставрационных работ составила около 4 млн рублей. Средства получены из федерального бюджета. Перед реставраторами была поставлена задача, при обязательном соблюдении технологии, завершить работы к новогодним праздникам, чтобы памятники были освобождены от строительных лесов,
– говорит глава регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия Григорий Меламед.
Все три памятника очищены от биологических повреждений, окислов и патины, у них расчищены от наслоений пьедесталы, а выщербинки докомпанованы аутентичным материалом.
Главный архитектор организации, которая осуществляла надзор за проведением реставрационных работ, ООО «Асгард» Александр Шумилкин. сообщил:
– Большая работа была связана с расчисткой букв на пьедестале памятника Чкалову. Они были покрыты большим слоем патины, которая сделала их практически черными, и многие думали, что черные буквы здесь были исторически. Однако золотые буквы обрели свой изначальный облик, были восстановлены утраченные звезды и пунктир, который отображает маршрут перелета Байдукова, Белякова и Чкалова через Северный полюс. Нам важно было показать подлинный облик памятника – разницу материалов, блеска, фактуры, текстуры,
– рассказал архитектор..
На 2020 год в регионе запланирована реставрация еще четырех памятников. знаковых для Нижнего Новгорода:
- горельефа «Ленин и нижегородские марксисты» на ул. Большая Покровская,
- памятника Кузьме Минину на пл. Минина и Пожарского,
- памятника П.Н.Нестерову на Верхне-Волжской набережной
- и памятника героям и жертвам революции 1905 года на площади Свободы.
Оставить комментарий