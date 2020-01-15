На главной площади Нижнего Новгорода завершили реставрировать памятник Валерию Чкалову

– Большая работа была связана с расчисткой букв на пьедестале памятника Чкалову. Они были покрыты большим слоем патины, которая сделала их практически черными, и многие думали, что черные буквы здесь были исторически. Однако золотые буквы обрели свой изначальный облик, были восстановлены утраченные звезды и пунктир, который отображает маршрут перелета Байдукова, Белякова и Чкалова через Северный полюс. Нам важно было показать подлинный облик памятника – разницу материалов, блеска, фактуры, текстуры,

горельефа «Ленин и нижегородские марксисты» на ул. Большая Покровская,

памятника Кузьме Минину на пл. Минина и Пожарского,

памятника П.Н.Нестерову на Верхне-Волжской набережной

и памятника героям и жертвам революции 1905 года на площади Свободы.