Лекция в нижегородском Арсенале поможет исследовать территорию искусства Лондона

– Мы хотели показать Лондон, не просто как сцену, на которой разыгрываются те или иные художественные действа, но и описать то, как город может сам «разыгрывать себя» (в смысле «performoneself») и выступать в качестве художественного действа.

Книга построена вокруг топографического индекса, организованного по принципу (латинского) алфавита, исходя из названий галерей и музеев. Читатель отправляется из Барбикана в Британскую библиотеку, оттуда — в место проведения художественной ярмарки Frieze и так далее по списку. Всего 27 точек,

Презентация книги писателя Кирилла Кобрина и фотографа Натальи Викулиной «Лондон: Арттерритория» пройдет в нижегородском Арсенале 19 января в 16:00. Это мероприятие составной частью входит в программу Центра современного искусства под названием «Арсенал. Текст».Писатель и фотохудожник взялись на пару исследовать в столице Британии «места искусства»: территории, где в Лондоне зарождалось и живет до сих пор великое искусство. Ведь общеизвестно, что существует Лондон Артура Конан-Дойла, Дондон Шерлока Холмса, а есть и Лондон Чарльза Диккенса и его персонажей.В Лондоне жило весьма много художников, писателей, талантливых и даже гениальных, – и в этом городе до сих пор живут их персонажи.Литератор, историк по образованию несколько лет жил в Лондоне, периодически отправляясь в путешествия по много миллионному городу, чтобы исследовать его и написать «отчеты» о состоянии «территории искусства» современного Лондона.В свою очередь, фотохудожник Наталья Викулова прошла по маршрутам, описанным Кириллом Кобриным и оставила отчеты собственные – фотографические. Это отчеты не только об искусстве и тех территориях, где оно живет, но и о пространстве между ними, между Бейкер-стрит и подворотнями Оливера твиста, между галереями и музеями, о двухэтажных автобусах, подземках, площадях, скверах, улицах...Как говорят сами авторы, «так Лондон арта дополнился Лондоном-артом».Путеводитель по Лондону, в итоге, получился довольно странным и главное, куда он ведет – к размышлениям как жизнь становится искусством, а искусство — жизнью. Но и это путешествие сопровождается картой, приложенной к книге – картой Лондона и его искусства.— таким образом описывает замысел и воплощение книги Наталья Викулина.Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что победителем литературной премии «Волга/НОС»-2019 в Нижнем Новгороде стал Даниил Туровский.