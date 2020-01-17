Редкие документы и книги оцифровали в Нижегородской областной научной библиотеке
В 2019 году главная библиотека нижегородского региона активно включилась в реализацию национального проекта «Культура». Проект, кроме прочего, ставит задачу чаще пользоваться цифровыми ресурсами культуры и желание сотрудников Нижегородской областной научной библиотеки увековечить редкие издания из своих фондов, попутно включив их в фонды Национальной электронной библиотеки и общероссийское информационное пространство в сфере культуры, а также сделав объективно более доступными (теперь оцифрованные издания можно читать не выходя из собственного дома), вполне вписалось в этот тренд.
15 октября 2019 года в библиотеке презентовали комплекс планетарного сканирования ЭЛАР План Скан А1ВЦ-35, который был приобретен за шесть миллионов рублей при поддержке регионального правительства.
Сканер позволяет оцифровывать сложные и хрупкие документ и книги, в том числе большого формата или с толщиной более 10 см, не нанося им при этом никакого вредя и гарантируя сохранность: сканер не использует ультрафиолета и инфракрасного излучения.
Среди последних редких изданий в библиотеке, как сообщили ее сотрудники, были, в частности, оцифрованы несколько нижегородских изданий XVIII века:
- «Историческое описание города Пскова и его древних пригородов с самаго их основания» Н.Ильинского,
- «Мое отдохновение для отдыху другим» Я.Орлова и др.,
- «Записки о поездке на Нижегородскую ярмарку» Н. Тярина,
- «Статистическое описание Нижегородской губернии» М. Духовского и др.,
- «Всеобщая история о звериных и рыбных промыслах древних и новейших, в морях и реках обоих материков» С.Ноеля,
- «Вышняя геометрия в пространствах» А.Маюрова
Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что Нижегородская областная библиотека получила комплекс для оцифровки за шесть млн. рублей.
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