Первый эпизод сериала по ретро-детективам Николая Свечина начнут снимать на заводе «Красное Сормово»
В Нижнем Новгороде идет подготовка к съемкам первого эпизода сериала по мотивам детективных произведений Николая Свечина. Писатель – нижегородец, однако давно уже получил всероссийскую известность. Выход сериала по мотивам его ранних рассказов, составивших сборник «Хроники сыска», намерены приурочить к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода, которое будут отмечать в 2021 году.
Действие восьми криминальных историй сборника происходит в 1870-х годах, в период, когда Нижний Новгород имел статус торгово-финансовой столицы Российской империи, «третьей столицы» России, где кроме торговли и общественной жизни процветала также и преступность.
Непосредственно съемочный процесс пилотных эпизодов начнется в марте 2020 года, хотя разработка сериала будет продолжаться до апреля. Режиссером фильма выступает нижегородский постановщик Евгений Кудельников.
Пилотные сцены новой постановки решено снимать на территории судостроительного завода «Красное Сормово», имеющего глубокую историю и мировую известность. Первым будет экранизирован рассказ «Случай в Окском батальоне».
На объявленный в январе 2020 года кастинг откликнулись порядка 500 профессиональных и самодеятельных актеров и в настоящее время идет окончательное формирование актерской группы будущего фильма. Одновременно продолжается работа над визуальными эффектами, идет подбор декораций и костюмов.
Непосредственно производством сериала занимается АНО «Кинофактура» при поддержке компаний Art Pictures Vision и «Медиа-Телеком», входящей в Национальную Медиа Группу. Возможно появление и других федеральных инвесторов, при условии, что съемочной группе удастся убедить их качеством отснятого материала.
За съемками внимательно следят и нижегородские власти: в случае удачи, экранное воплощение «Хроник сыска» может стать одним из флагманов предстоящих юбилейных торжеств.
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что съемки сериала по книгам Николая Свечина будут проходить на улицах Нижнего Новгорода.
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