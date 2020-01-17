В нижегородском кремле освятили кресты и купола храма святителя Николая Чудотворца
Нынешнее мероприятие в нижегородском кремле не вписано в официальную программу подготовки празднования 800-летия Нижнего Новгорода, которое будет отмечаться в 2021 году. Восстановлением исторического здания занимается не федеральный либо региональный бюджеты, а Православная церковь.
Однако это освящение все же становится частью восстановления исторического облика Нижнего Новгорода.
До Октябрьской революции в нижегородском кремле располагались пять храмов, из которых до наших дней сохранился лишь один – собор Михаила Архангела, в котором находится усыпальница Козьмы Минина – не только героя Нижнего Новгорода и нижегородского ополчения, но и одного из национальных символов России.
Не случайно на главной площади страны в столице стоит памятник именно Минину и князю Пожарскому.
Храм в честь святителя Николая Чудотворца может стать вторым храмом нижегородского кремля, который будет восстановлен 50 и, возможно, восстановлен в год нижегородского юбилея. В 2019 году его передали церкви и уже 2 июня 2019 года здесь была совершена первая за сто лет Божественная литургия.
А 16 января 2020 года в нижегородском кремле прошло освящение крестов и куполов храма в честь святителя Николая Чудотворца. Храм, в котором, по легенде, являясь кадетом нижегородского кадетского корпуса (корпус располагался также в нижегородском кремле) был чтецом тогдашний кадет, а в будущем русский воин, великий летчик, ас мировой авиации Петр Нестеров, автор первой в истории «мертвой петли», петли Нестерова, – этот храм восстанавливается.
– Сегодня подняты купола на один из кремлевских храмов Нижнего Новгорода – храм Святителя Николая. Я надеюсь, что заботами и попечением многих людей этот храм мы будем освящать в год 800-летия с основания города Нижнего Новгорода,
– заявил проводивший чин освящения крестов и куполов митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.
Напомним, ранее МедикФорум писал, что в нижегородском парламенте прошла лекция из цикла «Я открываю Нижний Новгород».
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