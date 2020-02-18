Фольклорный ансамбль «Прялица» из нижегородского Бора стал «Заслуженным коллективом народного творчества»
«Прялица» стала шестым коллективом из нижегородского региона, получившим высокое звание.
Звание «Заслуженный коллектив народного творчества» присваивает федеральное министерство культуры «за высокие достижения в области народного художественного творчества» и за «внесшим значительный вклад в развитие культурной жизни регионов России». Получить его могут творческие народные и любительские объединения.
Борский фольклорный ансамбль «Прялица» создавался на базе местной школы искусств в 1998 году. Его создавали как средство приобщить детей к народной культуре, традициям и обычаям. Он состоял из школьников различных возрастов. Сегодня многие бывшие ученики школы продолжают оставаться участниками ансамбля, при этом проходя учебу теперь уже в профессиональных и даже высших учебных заведениях.
Две бывшие участницы ансамбля «Прялица» сегодня работают в родной школе искусств, вернувшись в нее после окончания учебных заведений.
В 2001 году приказом регионального «Прялице» было присвоено звание «Народный (образцовый) коллектив».
«Прялица» – это не просто певческий состав. В ансамбле детям преподают основы хореографии и театрального мастерства. При этом он активно гастролирует.
Кроме того, коллектив ансамбля старается совместно отмечать согласно русских национальных традиций обрядовые и религиозные праздники – «Встречу весны», «Пасху», «Святки», «Троицу»,
«Прялица» стала шестым коллективом из нижегородского региона, которым было присвоено высокое звание. В предыдущие годы его получили
- в 2011 году – образцовый ансамбль современного танца «Ракета», город Нижний Новгород;
- в 2014 году – образцовый хореографический ансамбль «Пионерия» Дворца детского (юношеского) творчества им. В.П. Чкалова из города Нижнего Новгорода;
- в 2015 году – образцовый самодеятельный коллектив современного танца «Арлекино» Центрального Дворца культуры железнодорожников, Нижний Новгород;
- в 2017 году – образцовый коллектив оркестров русских народных инструментов детской школы искусств № 9 им А.Д. Улыбышева из города Нижнего Новгорода;
- в 2018 году – народный духовой оркестр муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры города Павлово Нижегородской области».
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