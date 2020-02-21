Талантливых юных танцоров для бесплатного обучения отберет в Нижнем Новгороде «Академия Бориса Эйфмана»
Санкт-Петербургская «Академия танца Бориса Эйфмана» проведет отбор будущих учеников в возрасте 6-11 лет в Нижнем Новгороде. Просмотры состоятся 24 февраля в 10:00 по адресу: город Нижний Новгород, ДК «ГАЗ», улица Героя Юрия Смирнова, 12 .
Дети, которые пройдут этот тест успешно, получат рекомендации на вступительные экзамены в Академию танца либо же их пригласят на бесплатную недельную стажировку, после которой у них появится возможность продолжать обучение в уже укомплектованных классах.
«Академия танца Бориса Эйфмана» является государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением, по сути, балетным училищем, ее учредителями являются комитеты по культуре, по образованию и по имущественным отношениям Санкт-Петербурга, и обучение, как и проживание, здесь бесплатные.
Выпускники получают диплом о среднем профессиональном образовании по специальности «Артист балета, преподаватель».
Академия отличается от большинства подобных учебных заведений тем, что вместе с классическим танцем по системе А.Я. Вагановой изучают основы техники современной хореографии. Такой подход позволяет формировать универсальных танцовщиц и танцовщиков, которые становятся максимально востребованы в отечественных и зарубежных танцевальных труппах.
При этом воспитанники получают существенную сценическую практику: они заняты в трех постановках Театра Бориса Эйфмана и десяти постановках Мариинского театра.
В настоящее время в «Академии танца Бориса Эйфмана» проходят обучения четверо ребят из Нижегородской области, которые были отобраны в ходе просмотров предыдущих лет.
Само новое здание Академии, которое было построено в 2013 году, оснащено 14 балетными залами, спорткомплексом, тренажерным залом и бассейном, медицинским центром, столовой и интернатом для иногородних детей.
Кроме того, в прошлом году здесь открылся Детский театр танца со зрительным залом на 450 мест, репетиционный зал и гримуборные.
Дети приглашаются на отбор купальных костюмах либо коротких шортах и майке, чешках либо балетных туфлях.
Записаться на просмотры можно на сайте Академии:
- https://eifmanacademy.ru/ru/prosmotry/regiony
- + 7(812)498-41-29, +7(952) 288-57-19.
- http://vk.com/eifmandanceacademy.
- http://eifmanacademy.ru/
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