Фонды Национальной электронной библиотеки пополнит нижегородская серия «По следам протопопа Аввакума», созданная к его 400-летию
В 2019 году за 6 млн рублей, которые были выделены региональным бюджетом для Нижегородской государственной областной научной библиотеки был приобретен комплекс для оцифровки книг последнего поколения ЭЛАР План Скан А1ВЦ-35, который позволяет цифровать уникальные памятники культуры, не причиняя им вреда.
Сегодня главная нижегородская библиотека считает своим долгом цифровать редкие издания с целью пополнить фонды Национальной электронной библиотеки, которая располагает по всей стране сетью электронных читальных залов: работать с редкими книгами в оцифрованном электронном виде российские специалисты могут не покидая своего региона.
Ежегодно Нижегородская область намерена цифровать не менее 20 уникальных книг из своего собрания.
В преддверии 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума, нижегородца, в библиотеке создали коллекцию «По следам протопопа Аввакума». Уже в скором времени в фондах Национальной электронной библиотеки 3должны появиться три книжных памятника из этой серии, оцифрованных нижегородскими специалистами.
Среди них:
- «Сказание о чудотворной иконе Богородицы Феодоровской» 1899 года,
- «Дьяконовы ответы. Ответы на вопросы Питиримовы таковы вручены ему в лето от мироздания 7227 (1719) году месяца мая в Д.о. День» первой половины XVIII века,
- рукопись «Цветник» 1836 года.
– Безусловно, одним из главных аспектов реализации национального проекта «Культура» является сохранение и передача уникального культурного наследия страны нашим потомкам. Это важная задача, и Нижегородская область активно участвует в ее решении.
Оцифровка книжных фондов позволяет обеспечить доступ всем желающим к редким изданиям, среди которых есть и единственные в своем роде, единичные экземпляры, которые являются не только национальным, но мировым достоянием.
Мы в полном объеме выполнили план по оцифровке книжных фондов в 2019 году и не собираемся сбавлять обороты в 2020 году,
Оцифровка книжных фондов позволяет обеспечить доступ всем желающим к редким изданиям, среди которых есть и единственные в своем роде, единичные экземпляры, которые являются не только национальным, но мировым достоянием.
Мы в полном объеме выполнили план по оцифровке книжных фондов в 2019 году и не собираемся сбавлять обороты в 2020 году,
– заявила министр культуры нижегородского правительства Надежда Преподобная.
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что Нижегородская государственная областная научная библиотека получила комплекс для оцифровки редких книг за 6 млн рублей.
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