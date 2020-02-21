Фонды Национальной электронной библиотеки пополнит нижегородская серия «По следам протопопа Аввакума», созданная к его 400-летию

«Сказание о чудотворной иконе Богородицы Феодоровской» 1899 года,

«Дьяконовы ответы. Ответы на вопросы Питиримовы таковы вручены ему в лето от мироздания 7227 (1719) году месяца мая в Д.о. День» первой половины XVIII века,

рукопись «Цветник» 1836 года.

– Безусловно, одним из главных аспектов реализации национального проекта «Культура» является сохранение и передача уникального культурного наследия страны нашим потомкам. Это важная задача, и Нижегородская область активно участвует в ее решении.

Оцифровка книжных фондов позволяет обеспечить доступ всем желающим к редким изданиям, среди которых есть и единственные в своем роде, единичные экземпляры, которые являются не только национальным, но мировым достоянием.

Мы в полном объеме выполнили план по оцифровке книжных фондов в 2019 году и не собираемся сбавлять обороты в 2020 году,