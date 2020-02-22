Театр балета Бориса Эйфмана выступит на сцене нижегородского ТЮЗа

– На языке тела мы говорим в этом спектакле о страсти, внутренней борьбе, отчаянии – обо всех тех явлениях жизни человеческого духа, которые гениально изображены Роденом и Камиллой в бронзе и мраморе. Обратить застывший в камне миг в безудержный, эмоционально насыщенный поток телодвижений – вот к чему стремился я, сочиняя новый балет,

Спектакль новатора в области хореографического искусства, Народного артиста России, лауреата Государственных премий России, премий «Золотая Маска» и «Золотой софит», кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней, художественного руководителя Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана Роден, ее вечный идол» посвящен взаимоотношениям гениального скульптора Огюста Родена с его ученицей, возлюбленной и музой Камиллой Клодель.Судьба и творчество в этой истории, получившей название «Роден, ее вечный идол» переплетаются неразрывно.Масштабное творческое высказывание о трагизме жизненного пути гениев задействует уникальный пластический язык, который критики назвали языком современного психологического балета.– сказал о своей работе сам Борис Эйфман.Премьера постановки пришлась на 2011 год, после чего ее увидел зритель Берлина, Будапешта, Вены, Лондона, Мадрида, Москвы, Нью-Йорка, Парижа, Пекина и многих других городов, отечественных и зарубежных.«Роден» был награжден российскими театральными премиями «Золотая Маска» и «Золотой Софит».Напомним, что в 2019 году нижегородцы смогли увидеть постановку Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана «Анна Каренина». До этого времени труппа театра побывала в городе только два раза и много лет назад – в 1978-м и 1983-м годах.Спектакль «Роден, ее вечный идол» можно увидеть на сцене нижегородского Театра юного зрителя 28 и 29 февраля 2020 года.Напомним также: МедикФорум писал, что « Академия танца Бориса Эйфмана » отберет в Нижнем Новгороде талантливых юных танцоров для бесплатного обучения.