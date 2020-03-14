Нижегородцы увидят пять лучших короткометражных фильмов конкурсной программы премии «Оскар-2019»
В нижегородском кинотеатре «Орленок» нижегородцам и гостям города представят подборку, составленную из пяти лучших короткометражек, которые составляли программу премии «Оскар-2019». Кинокритики традиционно называют их «главными фильмами в мире короткого метра».
Программа будет показана в «Орленке» с 15 по 18 марта 2020 года.
Зрителям предлагают познакомиться с пятью игровыми и анимационными лентами. Общий хронометраж сеанса составляет 98 минут.
В программу вошли следующие произведения киноисскуства.
«Кожа», режиссер Гай Нэттив, рассказывает о расовой вражде; это – фильм-обладатель премии «Оскар» за 2018 год;
«Выходные», режиссер Тревор Химинес, рассказывает о маленьком мальчике, переживающем развод родителей; фильм – участник престижных анимационных фестивалей в Анси и Клермон-Ферране, номинант на премию «Оскар»;
«Вне рая», режиссер Джианна Мартен, посвящен «тысячам исчезнувших женщин Мексики и семьям, которые все еще ищут их»; фильм основан на реальных историях из района Ла-Фронтера на северо-востоке Мексики, который сильно страдает от торговли людьми;
«Кийто», режиссер Барнаби Блэкберн, рассказывает о чернокожем парне, мечтающем избавиться от криминального прошлого; фильм-номинант на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA);
«Лиса», режиссер Джереми Комте, драматическая история о необычной дружбе двух мальчишек; фильм – участник престижного американского фестиваля «Сандэнс» и международного кинофестиваля в Торонто, обладатель 75 призов в 41 стране мира, номинант на премию «Оскар».
Кинокартины представлены на языке оригинала с русскими субтитрами.
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что Михаил Пореченков обсудил подготовку к фестивалю нового российского кино «Горький fest» с нижегородским губернатором Глебом Никитиным.
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