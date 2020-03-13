Михаил Пореченков обсудил подготовку к фестивалю нового российского кино «Горький fest» с нижегородским губернатором Глебом Никитиным

Михаил Пореченков

По итогам 2019 года фестиваль нового российского кино «Горький fest» занял первое место в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры среди городов с населением свыше 100 тысяч человек» национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards».

Глава Нижегородской области Глеб Никитин обсудил подготовку к форуму с его президентом Михаилом Пореченковым и продюсером фестиваля Оксаной Михеевой.

Говоря о перспективах мероприятия, участники беседы отметили, что в этом году в Нижнем Новгороде планируют увеличить количество его площадок.

– «Горький fest» стал ярким событием в жизни региона. Его важность в том, что он проводится не только для профессионального сообщества, а для всех, кто интересуется культурной жизнью. Хочется, чтобы и в этом году как можно больше нижегородцев и гостей города смогли познакомиться как с творчеством участников, так и с работами уже известных режиссеров.
Проведение таких масштабных мероприятий в полной мере способствует достижению целей национального проекта «Культура». Также фестиваль уже занимает важное место в календаре событийного туризма,

– отметил глава нижегородского региона.

В 2020 году организаторы намерены уделить особое внимание образовательной и деловой программам.

– Планируется, что фестиваль снова пройдет в июле. Мы заранее приглашаем жителей города посетить все мероприятия. Будут новые фильмы, будут интересные встречи, будет много нового. Сейчас мы активно работаем над фестивальной программой,

– сообщил президент фестиваля нового российского кино «Горький fest» Михаил Пореченков.

Творчество режиссера Алексея Балабанова станет отдельной темой.

– Многие не знают, что Алексей Балабанов закончил горьковский иняз и долгое время жил в Горьком. В прошлом году был юбилей – 60-летие режиссера. Мы показывали ретроспективы его картин. А в этом году 20 лет исполняется фильму «Брат 2». И к этой дате приурочено музыкальное событие, которое надеюсь, состоится: пока идут переговоры. Также мы планируем открыть мемориальную доску в учебном заведении, где он учился. Безусловно, мы еще покажем ряд его картин, пригласим супругу,

– рассказала продюсер форума Оксана Михеева.

Напомним, ранее МедикФорум рассказывал, что лучшие театральные постановки Нижнего Новгорода последнего времени определит фестиваль «Премьеры сезона».
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