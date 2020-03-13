Михаил Пореченков обсудил подготовку к фестивалю нового российского кино «Горький fest» с нижегородским губернатором Глебом Никитиным

– «Горький fest» стал ярким событием в жизни региона. Его важность в том, что он проводится не только для профессионального сообщества, а для всех, кто интересуется культурной жизнью. Хочется, чтобы и в этом году как можно больше нижегородцев и гостей города смогли познакомиться как с творчеством участников, так и с работами уже известных режиссеров.

Проведение таких масштабных мероприятий в полной мере способствует достижению целей национального проекта «Культура». Также фестиваль уже занимает важное место в календаре событийного туризма,

– Планируется, что фестиваль снова пройдет в июле. Мы заранее приглашаем жителей города посетить все мероприятия. Будут новые фильмы, будут интересные встречи, будет много нового. Сейчас мы активно работаем над фестивальной программой,

– Многие не знают, что Алексей Балабанов закончил горьковский иняз и долгое время жил в Горьком. В прошлом году был юбилей – 60-летие режиссера. Мы показывали ретроспективы его картин. А в этом году 20 лет исполняется фильму «Брат 2». И к этой дате приурочено музыкальное событие, которое надеюсь, состоится: пока идут переговоры. Также мы планируем открыть мемориальную доску в учебном заведении, где он учился. Безусловно, мы еще покажем ряд его картин, пригласим супругу,