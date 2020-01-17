В нижегородском Сокольском жители благоустроили Парк Победы

– В инициативную группу по реконструкции мемориала Парка Победы вошли жители поселка старшего поколения и их внуки. В обсуждении проекта принимали участие порядка 900 человек, все пожелания были учтены. В результате кроме мемориала в парке появилась зона отдыха для проведения массовых мероприятий и особая территория для свадебных церемоний «Тропа молодоженов»,

– Большая работа по приведению в порядок мемориалов и памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне, стартовала уже в прошлом году. Самое важное, что инициативу по их ремонту и благоустройству все чаще выдвигают сами жители.

Так, в прошлом году в рамках программы поддержки местных инициатив на территории региона были приведены в порядок более 70 объектов, а в этом году мы даже выделили эти работы в отдельный проект «Никто не забыт!».

Появилось у нас и мобильное приложение «Активисты Памяти». В частности, платформа поможет оценить состояние мемориалов, посвященных памяти воинов Великой Отечественной войны. Свои сигналы могут оставлять в нем все неравнодушные нижегородцы, а волонтеры и представители муниципалитетов проверят информацию и примут меры,