В нижегородском Сокольском жители благоустроили Парк Победы
Ремонт мемориала в Парке Победы состоялась в преддверии 75-летия победы в Великой Отечественной войне в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Возле мемориала была проведена масштабная реконструкция и благоустройство территории.
Стоимость проекта составила 2,2 млн рублей. Это не только деньги из регионального и местного бюджетов, но и пожертвования местных спонсоров – и обычных жителей Сокольского.
В ходе программы поддержки местных инициатив, которую реализует правительство Нижегородской области, не в первый раз реконструируют объекты, которые посвящены Великой войне. Памятник Воинам, погибшим в Великой Отечественной в селе Пелегово в 2017 году был построен заново.
И в этот раз инициативная группа вышла с предложением почтить память героев.
– В инициативную группу по реконструкции мемориала Парка Победы вошли жители поселка старшего поколения и их внуки. В обсуждении проекта принимали участие порядка 900 человек, все пожелания были учтены. В результате кроме мемориала в парке появилась зона отдыха для проведения массовых мероприятий и особая территория для свадебных церемоний «Тропа молодоженов»,
– рассказал глава местного самоуправления Сокольского городского округа Игорь Бобров.
В самом Парке Победы в Сокольском мрамором облицевали стелу воинского мемориала, затем установили подсветку скульптурной композиции «Журавли». Списки павших Книги Памяти павших земляков были обновлены. Выполнили ремонт и стелы Героев Советского Союза, и Вечного огня.
– Большая работа по приведению в порядок мемориалов и памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне, стартовала уже в прошлом году. Самое важное, что инициативу по их ремонту и благоустройству все чаще выдвигают сами жители.
Так, в прошлом году в рамках программы поддержки местных инициатив на территории региона были приведены в порядок более 70 объектов, а в этом году мы даже выделили эти работы в отдельный проект «Никто не забыт!».
Появилось у нас и мобильное приложение «Активисты Памяти». В частности, платформа поможет оценить состояние мемориалов, посвященных памяти воинов Великой Отечественной войны. Свои сигналы могут оставлять в нем все неравнодушные нижегородцы, а волонтеры и представители муниципалитетов проверят информацию и примут меры,
Так, в прошлом году в рамках программы поддержки местных инициатив на территории региона были приведены в порядок более 70 объектов, а в этом году мы даже выделили эти работы в отдельный проект «Никто не забыт!».
Появилось у нас и мобильное приложение «Активисты Памяти». В частности, платформа поможет оценить состояние мемориалов, посвященных памяти воинов Великой Отечественной войны. Свои сигналы могут оставлять в нем все неравнодушные нижегородцы, а волонтеры и представители муниципалитетов проверят информацию и примут меры,
– прокомментировал глава Нижегородской области Глеб Никитин.
Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что в День героев Отечества 9 декабря 2019 года в Сергаче Нижегородской области открыли отреставрированный памятник Солдату.
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