В Нижегородской области началась акция «Волонтеры Победы», в ходе которой добровольцы помогают ветеранам решать бытовые проблемы

– Мне очень приятно участвовать в проекте, который дает возможность пообщаться с ветеранами в домашней обстановке, послушать воспоминания о войне. Это важный вклад в патриотическое воспитание нашей молодежи, которой просто необходимо узнавать историю своей страны,

– Мне хочется поблагодарить всех, кто продолжает лучшие традиции, заложенные в прошлую эпоху. В этом деле важна и помощь, которую оказывают молодые люди, и общение с ветеранами. Такие проекты становятся настоящим мостиком между поколениями и позволяют сохранить живую память о том героическом времени,