В Нижегородской области началась акция «Волонтеры Победы», в ходе которой добровольцы помогают ветеранам решать бытовые проблемы
Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» — это некоммерческая организация, которая насчитывает более 190 тысяч добровольцев. Это одна из наиболее крупных волонтерских организаций в России. В нижегородском отделении организации более 4 000 тысяч участников.
Движение стремятся сохранить историческую память, популяризовать изучение истории Отечества, используя интересные современные форматы, пропагандировать и распространять гражданско-патриотическое воспитание. В Нижегородской области добровольцы продвигают ряд социально-значимых региональных инициатив: проекты «Мелодия Победы», «Образ Победы», «Память героев», «Улицы героев» и другие.
С недавнего времени нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения начало акцию, в ходе которой ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны оказывают помощь в быту. «Волонтеры Победы» помогают убирать дом и территорию возле частных домов, готовят еду, покупают пожилым людям продукты и лекарства.
– Мне очень приятно участвовать в проекте, который дает возможность пообщаться с ветеранами в домашней обстановке, послушать воспоминания о войне. Это важный вклад в патриотическое воспитание нашей молодежи, которой просто необходимо узнавать историю своей страны,
– заявляет Екатерина Дудина, координатор направления «Связь поколений» нижегородского отделения «Волонтеров Победы».
Добровольческую инициативу поддержал нижегородский губернатор Глеб Никитин:
– Мне хочется поблагодарить всех, кто продолжает лучшие традиции, заложенные в прошлую эпоху. В этом деле важна и помощь, которую оказывают молодые люди, и общение с ветеранами. Такие проекты становятся настоящим мостиком между поколениями и позволяют сохранить живую память о том героическом времени,
– сказал глава Нижегородской области.
Участники Великой Отечественной войны и труженики тыла, которым необходима помощь, могут обратиться за ней, позвонив по телефону 8-991-453-42-60. Ваш звонок примут каждый день с 9.00 до 18.00.
Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что героями 2019 года в Нижегородской области признали нейрохирурга Леонида Кравеца и волонтерские группы.
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