Клиника Мэйо: ощущение в руках и ногах, которое может быть признаком дефицита железа
Тело нуждается в железе для выработки гемоглобина — белка в красных кровяных тельцах, который переносит кислород из легких в органы и ткани по всему телу. Без адекватного уровня железа эритроциты не могут эффективно переносить кислород к тканям организма. Есть несколько признаков, на которые следует обратить внимание при дефиците минералов.
Клиника Майо утверждает, что:
«Изначально железодефицитная анемия может быть настолько легкой, что остается незамеченной. Но по мере того, как в организме становится больше дефицита железа и ухудшается анемия, признаки и симптомы усиливаются».Человеку может не хватать железа в рационе, и это может вызвать железодефицитную анемию.
Самым богатым источником железа в рационе являются мясо и морепродукты, и по этой причине некоторые веганы могут страдать от дефицита железа, хотя есть и другие способы включить железо в свой рацион.
Клиника Майо утверждает, что признаки и симптомы железодефицитной анемии могут включать:
- Экстремальная усталость
- Слабость
- Бледная кожа
- Боль в груди, учащенное сердцебиение или одышка
- Головная боль, головокружение или предобморочное состояние
- Холодные руки и ноги
- Воспаление или болезненность языка
- Ломкие ногти
- Необычная тяга к непищевым веществам, таким как лед, грязь или крахмал
- Плохой аппетит, особенно у младенцев и детей с железодефицитной анемией
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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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