Клиника Мэйо: ощущение в руках и ногах, которое может быть признаком дефицита железа

326 Фото: pexels.com
Клиника Мэйо: ощущение в руках и ногах, которое может быть признаком дефицита железа

Тело нуждается в железе для выработки гемоглобина — белка в красных кровяных тельцах, который переносит кислород из легких в органы и ткани по всему телу. Без адекватного уровня железа эритроциты не могут эффективно переносить кислород к тканям организма. Есть несколько признаков, на которые следует обратить внимание при дефиците минералов.

Клиника Майо утверждает, что:
«Изначально железодефицитная анемия может быть настолько легкой, что остается незамеченной. Но по мере того, как в организме становится больше дефицита железа и ухудшается анемия, признаки и симптомы усиливаются». 
Человеку может не хватать железа в рационе, и это может вызвать железодефицитную анемию.

Самым богатым источником железа в рационе являются мясо и морепродукты, и по этой причине некоторые веганы могут страдать от дефицита железа, хотя есть и другие способы включить железо в свой рацион.

Клиника Майо утверждает, что признаки и симптомы железодефицитной анемии могут включать:
  • Экстремальная усталость
  • Слабость
  • Бледная кожа
  • Боль в груди, учащенное сердцебиение или одышка
  • Головная боль, головокружение или предобморочное состояние
  • Холодные руки и ноги
  • Воспаление или болезненность языка
  • Ломкие ногти
  • Необычная тяга к непищевым веществам, таким как лед, грязь или крахмал
  • Плохой аппетит, особенно у младенцев и детей с железодефицитной анемией
Железодефицитная анемия не является чем-то, что нужно диагностировать или лечить самостоятельно. Поэтому обратитесь к врачу для постановки диагноза, а не принимайте препараты железа самостоятельно. 

Ранее Медикфорум писал о том, как лечить Омикрон дома.

Клиника Мэйо (Mayo Clinic)

Здоровье

Некоммерческая организация, один из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира.

Теги : советы специалистов, дефицит железа, анемия