Клиника Мэйо: ощущение в руках и ногах, которое может быть признаком дефицита железа

«Изначально железодефицитная анемия может быть настолько легкой, что остается незамеченной. Но по мере того, как в организме становится больше дефицита железа и ухудшается анемия, признаки и симптомы усиливаются».

Экстремальная усталость

Слабость

Бледная кожа

Боль в груди, учащенное сердцебиение или одышка

Головная боль, головокружение или предобморочное состояние

Холодные руки и ноги

Воспаление или болезненность языка

Ломкие ногти

Необычная тяга к непищевым веществам, таким как лед, грязь или крахмал

Плохой аппетит, особенно у младенцев и детей с железодефицитной анемией