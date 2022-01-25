Добавки с цинком: токсичность цинка может привести к низкому уровню "хорошего холестерина"

«Если человек принимает высокие уровни цинка в течение длительного периода, он может испытывать хроническую токсичность цинка, что может привести к следующему низкому уровню липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) или «хорошего» холестерина», - предупреждает клиника Мэйо.

Цинк — это минерал, который играет жизненно важную роль во многих биологических процессах и играет важную роль в действии инсулина и углеводном обмене. Он также может играть защитную роль в предотвращении атерогенеза. Хотя последствия дефицита цинка известны уже много лет, лишь недавно внимание было обращено на потенциальные последствия чрезмерного потребления цинка.Она может быть острой или хронической.Длительное потребление цинка в диапазоне от 50 до 150 мг/день может привести к снижению всасывания железа, микроцитозу эритроцитов, нейтропении и снижению иммунной функции.Беспокоит тот факт, что избыток цинка также может повлиять на сердечную функцию, что может привести к сердечной недостаточности.В исследовании был дополнительно проанализирован токсический эффект цинка. Исследование показало, что цинк считается относительно нетоксичным, особенно при пероральном приеме. Однако проявления симптомов токсичности будут возникать при чрезвычайно высоком потреблении цинка.Ранее Медикфорум писал о том, как лечить Омикрон дома.