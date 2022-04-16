5 лучших продуктов, богатых цинком

«Цинк играет жизненно важную роль в переносе витамина А из печени в сетчатку для производства меланина, защитного пигмента для глаз».

Замедление роста

Потеря аппетита

Нарушение иммунной функции

«В более тяжелых случаях дефицит цинка вызывает выпадение волос, диарею, задержку полового созревания, импотенцию, гипогонадизм у мужчин, а также поражения глаз и кожи», — предупреждают Национальные институты здравоохранения (NIH).

Как пополнить минерал

Мясо

Морепродукты

Молочные продукты – например, сыр

Хлеб

Зерновые продукты – например, зародыши пшеницы

«Не принимайте больше 25 мг добавок цинка в день, если это не рекомендовано врачом».

Почему добавки с цинком потенциально опасны?

«Высокие дозы также могут вызывать тошноту и даже рвоту», — предупреждает орган здравоохранения.