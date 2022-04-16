5 лучших продуктов, богатых цинком

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5 лучших продуктов, богатых цинком

Цинк выполняет ряд важных функций в организме. Он играет важную роль в создании ДНК, росте клеток, построении белков, заживлении поврежденных тканей и поддержании здоровой иммунной системы». Поэтому неудивительно, что дефицит цинка оказывает неблагоприятное воздействие на организм.

По данным Американской оптометрической ассоциации (AOA), «ухудшение зрения», такое как плохое ночное зрение и мутная катаракта, связано с дефицитом цинка.

AOA объясняет:
«Цинк играет жизненно важную роль в переносе витамина А из печени в сетчатку для производства меланина, защитного пигмента для глаз».

Другие признаки включают в себя:
  • Замедление роста
  • Потеря аппетита
  • Нарушение иммунной функции
«В более тяжелых случаях дефицит цинка вызывает выпадение волос, диарею, задержку полового созревания, импотенцию, гипогонадизм у мужчин, а также поражения глаз и кожи», — предупреждают Национальные институты здравоохранения (NIH).

По данным NIH, также могут наблюдаться потеря веса, замедленное заживление ран, нарушения вкуса и умственная вялость.

Как пополнить минерал


Хорошие источники цинка включают:
  • Мясо
  • Морепродукты
  • Молочные продукты – например, сыр
  • Хлеб
  • Зерновые продукты – например, зародыши пшеницы
Вы должны быть в состоянии получить весь необходимый вам цинк, питаясь разнообразной и сбалансированной пищей. Если вы принимаете добавки цинка, не принимайте слишком много, так как это может быть вредно.

Департамент здравоохранения и социального обеспечения говорит:
«Не принимайте больше 25 мг добавок цинка в день, если это не рекомендовано врачом».

Почему добавки с цинком потенциально опасны?


По данным Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана, избыток цинка может мешать усвоению железа и меди.
«Высокие дозы также могут вызывать тошноту и даже рвоту», — предупреждает орган здравоохранения.

Перед употреблением добавок обязательна консультация врача.

Ранее Медикфорум писал об опасности позеленевшего картофеля.

American Optometric Association (AOA)

Здоровье

Американская оптометрическая ассоциация, основанная в 1898 году, представляет примерно 37 000 докторов оптометрии, студентов-оптометристов, а также ассистентов и техников параоптометрии в Соединенных Штатах.

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