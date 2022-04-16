5 лучших продуктов, богатых цинком
Цинк выполняет ряд важных функций в организме. Он играет важную роль в создании ДНК, росте клеток, построении белков, заживлении поврежденных тканей и поддержании здоровой иммунной системы». Поэтому неудивительно, что дефицит цинка оказывает неблагоприятное воздействие на организм.
По данным Американской оптометрической ассоциации (AOA), «ухудшение зрения», такое как плохое ночное зрение и мутная катаракта, связано с дефицитом цинка.
AOA объясняет:
«Цинк играет жизненно важную роль в переносе витамина А из печени в сетчатку для производства меланина, защитного пигмента для глаз».
Другие признаки включают в себя:
- Замедление роста
- Потеря аппетита
- Нарушение иммунной функции
«В более тяжелых случаях дефицит цинка вызывает выпадение волос, диарею, задержку полового созревания, импотенцию, гипогонадизм у мужчин, а также поражения глаз и кожи», — предупреждают Национальные институты здравоохранения (NIH).
По данным NIH, также могут наблюдаться потеря веса, замедленное заживление ран, нарушения вкуса и умственная вялость.
Как пополнить минерал
Хорошие источники цинка включают:
- Мясо
- Морепродукты
- Молочные продукты – например, сыр
- Хлеб
- Зерновые продукты – например, зародыши пшеницы
Департамент здравоохранения и социального обеспечения говорит:
«Не принимайте больше 25 мг добавок цинка в день, если это не рекомендовано врачом».
Почему добавки с цинком потенциально опасны?
По данным Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана, избыток цинка может мешать усвоению железа и меди.
«Высокие дозы также могут вызывать тошноту и даже рвоту», — предупреждает орган здравоохранения.
Перед употреблением добавок обязательна консультация врача.
Ранее Медикфорум писал об опасности позеленевшего картофеля.
American Optometric Association (AOA)
Здоровье
Американская оптометрическая ассоциация, основанная в 1898 году, представляет примерно 37 000 докторов оптометрии, студентов-оптометристов, а также ассистентов и техников параоптометрии в Соединенных Штатах.
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