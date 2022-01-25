Названы признаки шизоидного расстройства личности

необщительность;

погруженность в себя;

не отличаются эмоциональной отзывчивостью;

депрессии;

панические атаки;

социофобия;

избегание контактов с незнакомцами.

«Замкнутость и скрытность обусловлены отсутствием потребности в общении. Свободное от работы время любят проводить за компьютером (отличные программисты кстати), чтением, одинокими прогулками и прочими аутистическими занятиями», — добавил врач.

Прежде всего, по словам специалиста, на такое расстройство личности указывают явления социальной замкнутости. Для таких людей, построение эмоциональной связи с окружающими, чаще является исключением, а большая часть внимания направлена на сферу внутренних переживаний.Основными отличительными чертами людей с шизоидным расстройством считаются:⠀При этом, таких людей характеризуют, как интересных собеседников, особенно в части рассуждений об истории или философии.