Названы признаки шизоидного расстройства личности

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Мужчина в окне

Психиатр Павел Бутузов перечислил типичные для шизоидного расстройства признаки.

Прежде всего, по словам специалиста, на такое расстройство личности указывают явления социальной замкнутости. Для таких людей, построение эмоциональной связи с окружающими, чаще является исключением, а большая часть внимания направлена на сферу внутренних переживаний.

Основными отличительными чертами людей с шизоидным расстройством считаются:⠀

  • необщительность;
  • погруженность в себя;
  • не отличаются эмоциональной отзывчивостью;
  • депрессии;
  • панические атаки;
  • социофобия;
  • избегание контактов с незнакомцами.

«Замкнутость и скрытность обусловлены отсутствием потребности в общении. Свободное от работы время любят проводить за компьютером (отличные программисты кстати), чтением, одинокими прогулками и прочими аутистическими занятиями», — добавил врач.

При этом, таких людей характеризуют, как интересных собеседников, особенно в части рассуждений об истории или философии.
Павел Бутузов
Павел Бутузов
Здоровье
Врач-психотерапевт, психиатр
Теги : Павел Бутузов, шизоидное расстройство, признаки нарушений

Комментарии

  1. И чего, всех в дурку положим?! Если шизоиды?

    26-01-2022 04:04  