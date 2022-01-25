Названы признаки шизоидного расстройства личности
Психиатр Павел Бутузов перечислил типичные для шизоидного расстройства признаки.
Прежде всего, по словам специалиста, на такое расстройство личности указывают явления социальной замкнутости. Для таких людей, построение эмоциональной связи с окружающими, чаще является исключением, а большая часть внимания направлена на сферу внутренних переживаний.
Основными отличительными чертами людей с шизоидным расстройством считаются:⠀
- необщительность;
- погруженность в себя;
- не отличаются эмоциональной отзывчивостью;
- депрессии;
- панические атаки;
- социофобия;
- избегание контактов с незнакомцами.
«Замкнутость и скрытность обусловлены отсутствием потребности в общении. Свободное от работы время любят проводить за компьютером (отличные программисты кстати), чтением, одинокими прогулками и прочими аутистическими занятиями», — добавил врач.
При этом, таких людей характеризуют, как интересных собеседников, особенно в части рассуждений об истории или философии.
Павел Бутузов
Здоровье
Врач-психотерапевт, психиатр
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