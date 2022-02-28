Омикрон BA.2: новый вариант ковида — симптомы, которые нужно определить

UK Health Security Agency (UKHSA)

Здоровье

Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) отвечает за защиту каждого члена каждого сообщества от воздействия инфекционных заболеваний, химических, биологических, радиологических и ядерных инцидентов и других угроз для здоровья.