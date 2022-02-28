Омикрон BA.2: новый вариант ковида — симптомы, которые нужно определить
Новый подвариант Omicron, получивший прозвище «невидимка», впервые появился в некоторых частях Европы и Азии. Основным европейским центром, вызванным всплеском случаев заболевания Omicron BA.2, стала Дания. Теперь на этот высококонтагиозный штамм приходится большинство инфекций.
По данным ученых Агентства здравоохранения Великобритании (UKHSA), Omicron BA.2 в настоящее время составляет 52 процента всех случаев заражения Covid в Великобритании. Эти данные были записаны за семь дней до 20 февраля. За две недели до этого на вариант Covid приходилось всего 19 процентов всех случаев.Это приводит к доминированию стелс-варианта всего через месяц после того, как он был впервые обнаружен. Однако эксперты поделились, что новый штамм не кажется более смертоносным.
Например, на Omicron BA.2 приходится большинство случаев в Дании, и он не оказывает существенного влияния на госпитализацию и смертность. Но есть некоторые аспекты нового штамма, которые отличаются от оригинального Omicron.
Во-первых, по данным UKHSA, он даже более заразен, чем Omicron BA.1. Японские исследования больше изучали этот вариант и его тяжесть, изучая инфицированных хомяков. Выводы исследователей из Токийского университета предполагают, что Omicron BA.2 может вызывать более тяжелые заболевания. В моделях хомяков преобладающий в настоящее время подвариант смог вызвать более значительное повреждение легких. Исследование также показало, что штамм может уклоняться от некоторых видов лечения и быть более устойчивым к вакцинному иммунитету.
Каковы симптомы Омикрон BA.2?
Согласно отчетам экспертов и пациентов, Omicron вызывает следующие симптомы:
- Першение в горле
- Легкие боли в мышцах
- Экстремальная усталость
- Сухой кашель
- Ночные поты
- Насморк
- Головная боль
- Потеря аппетита
- Диарея
Ранее Медикфорум писал о симптомах выгорания на работе.
UK Health Security Agency (UKHSA)
Здоровье
Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) отвечает за защиту каждого члена каждого сообщества от воздействия инфекционных заболеваний, химических, биологических, радиологических и ядерных инцидентов и других угроз для здоровья.
Оставить комментарий