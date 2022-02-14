Новый подвариант Омикрона имеет «преимущество роста» — симптомы, которые необходимо выявить
Омикрон BA.2 — один из нескольких циркулирующих вариантов Омикрона. Однако этот вариант вызывает все большую озабоченность из-за его повышенной трансмиссивности.
Последние данные UKHSA, Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании, показали, что Omicron BA2 имеет значительное «преимущество роста» по сравнению с исходным вариантом COVID-19.
Хотя этот вариант считается вызывающим озабоченность, исследования Оксфордского университета показали, что, несмотря на его повышенную трансмиссивность, он не имеет большей степени ускользания от вакцины. В конце 2021 года, когда Омикрон распространялся по Великобритании, было обнаружено, что он может уклоняться от защиты, обеспечиваемой двумя дозами вакцины
Анализ последних недель показал, что риск смерти от Омикрона на 60 процентов ниже, чем от Дельты. В настоящее время более 95 процентов случаев COVID-19 в Великобритании приходится на Omicron, тогда как только 4,1 процента приходится на BA.2 и полпроцента приходится на другие формы COVID-19.
Считается, что растущая распространенность BA.2 не повлияет на снятие последних ограничений Covid через несколько недель.
Основные симптомы Омикрона очень похожи на симптомы вирусов простуды и гриппа, которые также циркулируют в это время года. Симптомы Омикрона включают насморк, головную боль, усталость, чихание и боль в горле. В отличие от Delta, данные говорят о том, что только половина людей страдают от первоначальных симптомов COVID-19, потери вкуса, потери обоняния, лихорадки и кашля.
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UKHSA
Здоровье
Агентства безопасности здравоохранения в Великобритании.
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