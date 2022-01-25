Врач Беленко: какие люди начинают страдать метеозависимостью
Подверженность людей метеозависимости тесно связана с нарушенной работой вегетативной нервной системы, напомнила невролог Елена Беленко.
Метеозависимость заставляет людей испытывать неблагополучные симптомы в условиях колебаний атмосферного давления или перемены погоды – они жалуются на головную боль, снижение тонуса, вялость, тошноту, нестабильное давление, проблемы с сосудами. В интервью Беленко сообщила, что плохое состояние вегетативной нервной системы, способствующее подобной чувствительности, может объясняться разными факторами.
«Нарушения работы вегетативной нервной системы могут возникать у людей, перенесших сильный стресс или работающих по ночам», - заметила невролог-вегетолог.
Также, добавила Елена Беленко, к возникновению данной проблемы ведут хронические патологии – например, гипертония, сахарный диабет.
«Метеозависимость может проявляться у людей с переломами, даже если они давно срослись. При смене погодных условий травмированное место будет напоминать о себе», - уточнила специалист.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом была названа категория людей, наиболее восприимчивых к Омикрон-инфекции.
Елена Беленко
Здоровье
врач невролог-вегетолог. Кандидат медицинских наук
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