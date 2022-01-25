Врач Беленко: какие люди начинают страдать метеозависимостью

«Нарушения работы вегетативной нервной системы могут возникать у людей, перенесших сильный стресс или работающих по ночам», - заметила невролог-вегетолог.

«Метеозависимость может проявляться у людей с переломами, даже если они давно срослись. При смене погодных условий травмированное место будет напоминать о себе», - уточнила специалист.