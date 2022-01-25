Врач назвала 3 причины, почему пытаться заразиться ковидом — плохая идея
Если вы задаетесь вопросом, стоит ли намеренно подвергать себя воздействию варианта Омикрон с целью выработки иммунитета, ответ — абсолютно нет, говорят эксперты.
«Для меня это звучит как игра с огнем», — сказала доктор Николь Ван Гронинген, госпиталист, которая лечила сотни пациентов с COVID-19 в Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе.
Во-первых, вы рискуете серьезно заболеть, хотя у многих вакцинированных людей Омикрон вызывает более легкие заболевания.
«Нет никакой гарантии, что у вас будет легкий случай. Некоторые люди все еще серьезно болеют и нуждаются в госпитализации. Другие чувствуют себя очень плохо дома. Некоторые пациенты говорят, что это хуже, чем самый страшный грипп, который у них когда-либо был».
Во-вторых, вы можете заразить других, которые могут сильно заболеть.
«Возможно, вы молоды, в остальном здоровы и у вас все в порядке. Но допустим, вы не знаете точно, когда вы заразились COVID-19 или когда вы стали заразными, и вы передаете его кому-то из членов вашей семьи или сообщества, у которого есть риск плохого исхода. Это очень сложно контролироват. Если вы ищете иммунитет, почему бы просто не сделать прививку? И любой, кто имеет право на повторную прививку, должен ее сделать. Вакцинация — самое мощное оружие, которое у нас есть против этой пандемии».
Наконец, еще одним риском преднамеренного заражения является возможность развития таких осложнений, как длительный COVID, от которого страдают до 30% заболевших.
«Вам не обязательно иметь действительно тяжелый COVID-19, чтобы получить все эти потенциально очень серьезные и изнурительные симптомы, которые могут длиться более года. Ем могут заболеть самые разные люди, в том числе подростки. Большую часть нашей клиники составляют молодые, здоровые люди».
Ранее Медикфорум писал о том, что некоторые симптомы рака можно принять за аллергию.
Николь Ван Гронинген
Здоровье
Врач в больнице Cedars-Sinai (США).
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