Прослушивание музыки может облегчать симптомы менопаузы
Менопауза сопровождается целым рядом неприятных симптомов. Чаще всего для их купирования предлагается медикаментозная терапия. Однако ученые считают, что в борьбе с ними может помочь и простая музыка. В журнале Menopause были представлены результаты исследования, показывающего, что музыкальная терапия может лечить симптомы менопаузы и депрессию.
Почему музыка оказывает терапевтический эффект? Потому что стимулирует секрецию определенных нейротрансмиттеров, включая дофамин, серотонин, эндорфины и гормон окситоцин, снижая при этом уровень циркулирующих гормонов стресса, таких как кортизол. Эти вещества влияют на кровяное давление, а также частоту сердечных сокращений и дыхания.
«Это небольшое исследование подчеркивает потенциальный положительный эффект музыки для облегчения симптомов менопаузы», - рассказывает доктор Стефани Фобион, медицинский директор Североамериканского общества менопаузы (NAMS).
Она подчеркивает, что необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить эти результаты на более крупной выборке.
Ранее ученые объяснили, кто чаще всего умирает во время секса.
Стефани Фобион
Здоровье
Доктор, медицинский директор Североамериканского общества менопаузы
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