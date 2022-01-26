Токсическая нагрузка на мозг: эксперт назвала опасности "пахучек" для авто

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Люди в автомобиле

Ароматерапевт Мария Катина рассказала, чем чревато использование ароматизаторов в машине.

Эксперт объяснила: обоняние человека представляет собой сложную систему рецепторов и канала, напрямую связанного с мозгом. Поэтому, если в течение двух часов происходит вдох ароматных молекул, причем не важно синтетического или естественного происхождения, наступает рецепторая усталость.

«Мозг отдаёт сигнал „защиты“ от ароматного нападения, уменьшая глубину вдоха, сужая сосуды. Кровь перестаёт питать органы и системы, начинаются спазмы», — предупредила специалист.

Первыми признаками такой токсической нагрузки выступают: головная боль, заложенность носа, состояние чрезмерной усталости, рассеянное внимание.

При этом важно понимать, что это относится не только к автомобильным "пахучкам", а и к диффузору или арома-лампе. Однако в машине, ситуация усугубляется небольшой площадью замкнутого пространства и повышенным содержанием пыли.

В связи с этим ароматерапевт подчеркнула: лучший ароматизатор для автомобиля - его отсутствие.
Мария Катина
Мария Катина
Здоровье
Ароматерапевт
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