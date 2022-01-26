Токсическая нагрузка на мозг: эксперт назвала опасности "пахучек" для авто
Ароматерапевт Мария Катина рассказала, чем чревато использование ароматизаторов в машине.
Эксперт объяснила: обоняние человека представляет собой сложную систему рецепторов и канала, напрямую связанного с мозгом. Поэтому, если в течение двух часов происходит вдох ароматных молекул, причем не важно синтетического или естественного происхождения, наступает рецепторая усталость.
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«Мозг отдаёт сигнал „защиты“ от ароматного нападения, уменьшая глубину вдоха, сужая сосуды. Кровь перестаёт питать органы и системы, начинаются спазмы», — предупредила специалист.
Первыми признаками такой токсической нагрузки выступают: головная боль, заложенность носа, состояние чрезмерной усталости, рассеянное внимание.
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При этом важно понимать, что это относится не только к автомобильным "пахучкам", а и к диффузору или арома-лампе. Однако в машине, ситуация усугубляется небольшой площадью замкнутого пространства и повышенным содержанием пыли.
В связи с этим ароматерапевт подчеркнула: лучший ароматизатор для автомобиля - его отсутствие.
Мария Катина
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Ароматерапевт
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