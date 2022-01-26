Эксперт рассказала, как закрепить полезные пищевые привычки за 21 день

«Реальный вкус продуктов раскрывается постепенно, со временем несоленая еда перестанет казаться бедной на вкус», — говорит специалист.

По словам специалиста, одним из наиболее эффективных способов не съесть лишнего выступает составление плана питания на неделю. Также необходимо ведение дневника питания, который поможет оценить реальный объем потребленной пищи.После приобретения продуктов, важно устроить их хранение так, чтобы полезная еда часто попадалась на глаза, а все «вредности» оставались вне поля зрения.В качестве перекусов эксперт рекомендует отдавать предпочтение творогу, сыру, любимым овощам, орехам и фруктам.Кроме того, она посоветовала постепенно сокращать количество соли и сахара в процессе приготовления блюд.