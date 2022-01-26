Дефицит витамина D: о нем предупреждает изменение настроения

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депрессия

Изменение настроения и депрессия являются одними из распространенных симптомов такой проблемы как дефицит витамина D.

Витамин D известен как «солнечный витамин» – под воздействием лучей солнца на кожу наш организм самостоятельно вырабатывает его в достаточном количестве. В период отсутствия солнца риск его дефицита резко возрастает.

Между тем, витамин D помогает организму усваивать из пищи кальций и фосфор, что важно для сохранения здоровья костей, зубов и мышц.

Специалисты Кливлендской клиники называют «один предупредительный признак», которые предупреждает о дефиците витамина D, – это изменения в настроении человека.

«Люди, страдающие потерей хорошего настроения и депрессивными состояниями, также страдают от низкого уровня солнечного витамина», - цитирует медиков журнал Current Drug Targets.

По словам специалистов, имеются исследовательские данные, которые говорят, что получение витамина D улучшает самочувствие людей, страдающих сезонным аффективным расстройством – характерным для зимы психоэмоциональным нарушением.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие люди начинают страдать метеозависимостью.

Кливлендская клиника (Cleveland Clinic)

Здоровье

крупный частный медицинский центр, расположенный в американском городе Кливленд

Теги : дефицит витамина D, признаки нарушений, плохое настроение