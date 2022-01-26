Дефицит витамина D: о нем предупреждает изменение настроения

«Люди, страдающие потерей хорошего настроения и депрессивными состояниями, также страдают от низкого уровня солнечного витамина», - цитирует медиков журнал Current Drug Targets.

Витамин D известен как «солнечный витамин» – под воздействием лучей солнца на кожу наш организм самостоятельно вырабатывает его в достаточном количестве. В период отсутствия солнца риск его дефицита резко возрастает.Между тем, витамин D помогает организму усваивать из пищи кальций и фосфор, что важно для сохранения здоровья костей, зубов и мышц.Специалисты Кливлендской клиники называют «один предупредительный признак», которые предупреждает о дефиците витамина D, – это изменения в настроении человека.По словам специалистов, имеются исследовательские данные, которые говорят, что получение витамина D улучшает самочувствие людей, страдающих сезонным аффективным расстройством – характерным для зимы психоэмоциональным нарушением.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие люди начинают страдать метеозависимостью.