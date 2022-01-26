Высокий холестерин: признак на вашей ноге, который появляется, когда «произошло повреждение»
Холестерин играет важную роль в построении здоровых клеток, но его может быть слишком много. Высокий уровень холестерина относится к состоянию, при котором в кровеносных сосудах накапливается жировое вещество. Это может вызвать закупорку или закупорку, повышая риск сердечных заболеваний.
К сожалению, симптомы обычно не проявляются до тех пор, пока этот вредный процесс не начнется, предупреждает DocDoc, виртуальная сеть врачей и больниц, помогающая пациентам получить качественную медицинскую помощь в Азии.
DocDoc поясняет:
«Высокий уровень холестерина также может вызывать некоторую боль в различных частях тела, что может ввести человека в заблуждение, заставив его думать, что проблема не связана с сердцем. Когда определенные артерии блокируются, связанные с ними части тела могут испытывать боль. Например, если есть закупорка артерий ног, это может вызвать боль при ходьбе».
По данным органа здравоохранения, «эти симптомы обычно проявляются только после того, как произошло повреждение».
Прохождение тестирования
В большинстве случаев высокий уровень холестерина не вызывает заметных тревожных признаков. По данным NHS, вы можете узнать, только если у вас есть это из анализа крови.
«Ваш врач общей практики может порекомендовать вам пройти обследование, если они считают, что у вас может быть высокий уровень холестерина».
Есть несколько продуктов, которые являются не только частью здорового питания, но и активно помогают снизить уровень холестерина. По данным благотворительной организации по борьбе с холестерином Heart UK, центральное место в этих усилиях занимает сокращение насыщенных жиров и замена некоторых из них ненасыщенными жирами.
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Здоровье
Виртуальная сеть врачей и больниц, помогающая пациентам получить качественную медицинскую помощь в Азии.
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