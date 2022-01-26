Высокий холестерин: признак на вашей ноге, который появляется, когда «произошло повреждение»

«Высокий уровень холестерина также может вызывать некоторую боль в различных частях тела, что может ввести человека в заблуждение, заставив его думать, что проблема не связана с сердцем. Когда определенные артерии блокируются, связанные с ними части тела могут испытывать боль. Например, если есть закупорка артерий ног, это может вызвать боль при ходьбе».

Прохождение тестирования

«Ваш врач общей практики может порекомендовать вам пройти обследование, если они считают, что у вас может быть высокий уровень холестерина».