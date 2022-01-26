Диабет 2 типа: врач Брюэр назвала лучшее растительное молоко для снижения уровня сахара

Должны ли диабетики употреблять молочные продукты?

«Как и любая другая пища, молочные продукты будут влиять на ваш диабет 2 типа положительным, нейтральным или отрицательным образом. Вы можете проверить влияние того или иного молочного продукта на уровень сахара в крови, проверив гликемический индекс продукта и измерив уровень сахара в крови до и после употребления молочных продуктов».

Какое растительное молоко лучше всего подходит для диабетиков 2 типа?

«Молоко без сахара — лучшая альтернатива, однако растительное молоко с низким содержанием сахара, такое как миндальное или соевое молоко, также может быть полезным дополнением к вашему рациону».