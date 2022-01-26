Диабет 2 типа: врач Брюэр назвала лучшее растительное молоко для снижения уровня сахара
Молочные продукты являются основной частью диеты большинства людей, но для диабетиков 2 типа они могут быть серой зоной. Поиск альтернатив молоку с низким содержанием жира и сахара имеет решающее значение для здоровой, богатой белком диеты, которую могут предложить многие немолочные продукты.
В то время как растительное молоко часто рассматривается как «более здоровый вариант», не все продукты созданы равными, когда речь идет о сахаре и жирах, но какие из них лучше всего подходят для лечения диабета 2 типа?
Должны ли диабетики употреблять молочные продукты?
Управление сахарным диабетом 2 типа — еще одна причина, по которой многие британцы переходят на диету, но есть несколько вещей, на которые следует обращать внимание при выборе правильной замены молочных продуктов.
Врач общей практики доктор Сара Брюэр сказала:
«Как и любая другая пища, молочные продукты будут влиять на ваш диабет 2 типа положительным, нейтральным или отрицательным образом. Вы можете проверить влияние того или иного молочного продукта на уровень сахара в крови, проверив гликемический индекс продукта и измерив уровень сахара в крови до и после употребления молочных продуктов».
Какое растительное молоко лучше всего подходит для диабетиков 2 типа?
Ключом к лечению диабета 2 типа является снижение уровня сахара в крови, чтобы предотвратить сердечные заболевания, закупорку артерий и гипергликемию. В то время как большинство немолочных видов молока, как правило, содержат меньше жира, чем коровье молоко, содержание сахара остается опасным для диабетиков 2 типа.
По словам доктора Брюера:
«Молоко без сахара — лучшая альтернатива, однако растительное молоко с низким содержанием сахара, такое как миндальное или соевое молоко, также может быть полезным дополнением к вашему рациону».
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Сара Брюэр (Sarah Brewer)
Здоровье
Врач общей практики и медицинский директор Healthspan.
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