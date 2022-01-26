Прием добавок: популярный витамин связан с «двойным» риском образования камней в почках
Добавки во всех их формах обещают различный набор преимуществ для здоровья. Однако появляется все больше доказательств того, что некоторые витамины и минералы требуют осторожности. При приеме в больших дозах некоторые добавки могут оказывать неблагоприятное воздействие. В одном исследовании общий витамин был связан с двойным риском образования камней в почках.
Витамин С играет ключевую роль в поддержании и восстановлении соединительных тканей, кожи и костей. Добавки с питательными веществами считаются одними из самых безопасных и эффективных. Однако, по данным Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана (HSPH), мегадозы витамина С могут вызывать токсические реакции.
Эти реакции включали сообщения о диарее или камнях в анамнезе, повышенном уровне мочевой кислоты и повышенном образовании камней в почках у лиц с существующим заболеванием почек или наличием камней в анамнезе.
Камни в почках могут развиваться в одной или обеих почках и чаще всего поражают людей в возрасте от 30 до 60 лет.
«Они довольно распространены, от них страдает более одного из 10 человек. Камни в почках обычно находятся в почках или в мочеточнике, трубке, которая соединяет почки с мочевым пузырем. Они чрезвычайно болезненны и могут привести к почечным инфекциям или неправильной работе почек, если их не лечить».
Исследование показало, что мужчины, которые принимали высокие дозы добавок витамина С, удваивали риск образования камней в почках.
«В заключение, наши результаты показывают, что добавки с высокими дозами аскорбиновой кислоты — одного из наиболее часто используемых витаминных препаратов — связаны с дозозависимым двукратным увеличением риска образования камней в почках у мужчин».
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Harvard T.H. Chan School of Public Health
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