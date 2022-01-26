Прием добавок: популярный витамин связан с «двойным» риском образования камней в почках

«Они довольно распространены, от них страдает более одного из 10 человек. Камни в почках обычно находятся в почках или в мочеточнике, трубке, которая соединяет почки с мочевым пузырем. Они чрезвычайно болезненны и могут привести к почечным инфекциям или неправильной работе почек, если их не лечить».

«В заключение, наши результаты показывают, что добавки с высокими дозами аскорбиновой кислоты — одного из наиболее часто используемых витаминных препаратов — связаны с дозозависимым двукратным увеличением риска образования камней в почках у мужчин».