Артрит: врачи называют 9 «необычных» симптомов болезненного ревматоидного артрита
Некоторые симптомы такого заболевания как ревматоидный артрит могут выглядеть нетипично – заметив их, человек вряд ли подумает об артрите.
Многие уверенно скажут, что из-за артрита болят суставы. Действительно, болезненные суставы являются очень распространенным симптомом заболевания. Также они могут воспаляться, опухать, перестают нормально двигаться, вызывая ощущение скованности.
Но врачи говорят, что существуют и
«некоторые достаточно необычные признаки ревматоидного артрита, которые вы можете не заметить».
Ревматоидный артрит (РА) является разновидностью артрита – данное заболевание характеризуется аутоиммунными процессами, то есть, иммунная система организма сама ошибочно атакует его ткани, вызывая в них воспаление. Болеть могут люди любого возраста, включая детей. В случае РА воспаление может затрагивать не только суставы, но и внутренние органы, включая сердце.
«Ревматоидный артрит может поражать не только суставы, и у вас могут появиться некоторые необычные симптомы. Эти сигналы заболевания могут ощущаться во всем теле, в том числе в ушах, глазах, коже, легких, сердце», - заявила в интервью врач ревматолог Джудит Франк.
Доктор Франк посоветовала обращать внимание на следующие явления.
- Возникают проблемы со слухом, тиннитус – звон, жужжание или свист в ушах.
- У человека появляется громкий храп или прерывистое дыхание ночью.
- Возможна кожная сыпь – темно-красные или пурпурные шишки, крапивница или розовые пятна неправильной формы на коже.
- Ощущается боль в груди.
- Появляется одышка, сопровождающаяся кашлем или дискомфортом в груди.
- Может возникнуть внезапное временное онемение, например, пальцев рук или ног.
- Болят и воспаляются десны, также человек может терять зубы.
- Краснеют глаза и проявляются другие симптомы, присущие глазной инфекции, – боль, слезотечение, раздражение.
- Чувствуется покалывание в руках или ногах, при этом могут опухать суставы.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может проявляться специфический симптом рака поджелудочной железы.
Джудит Франк (Judith Frank)
Здоровье
доктор медицинских наук, ревматолог (США)
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