Артрит: врачи называют 9 «необычных» симптомов болезненного ревматоидного артрита

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боль в руках

Некоторые симптомы такого заболевания как ревматоидный артрит могут выглядеть нетипично – заметив их, человек вряд ли подумает об артрите.

Многие уверенно скажут, что из-за артрита болят суставы. Действительно, болезненные суставы являются очень распространенным симптомом заболевания. Также они могут воспаляться, опухать, перестают нормально двигаться, вызывая ощущение скованности.

Но врачи говорят, что существуют и

«некоторые достаточно необычные признаки ревматоидного артрита, которые вы можете не заметить».

Ревматоидный артрит (РА) является разновидностью артрита – данное заболевание характеризуется аутоиммунными процессами, то есть, иммунная система организма сама ошибочно атакует его ткани, вызывая в них воспаление. Болеть могут люди любого возраста, включая детей. В случае РА воспаление может затрагивать не только суставы, но и внутренние органы, включая сердце.

«Ревматоидный артрит может поражать не только суставы, и у вас могут появиться некоторые необычные симптомы. Эти сигналы заболевания могут ощущаться во всем теле, в том числе в ушах, глазах, коже, легких, сердце», - заявила в интервью врач ревматолог Джудит Франк.

Доктор Франк посоветовала обращать внимание на следующие явления.
  • Возникают проблемы со слухом, тиннитус – звон, жужжание или свист в ушах.
  • У человека появляется громкий храп или прерывистое дыхание ночью.
  • Возможна кожная сыпь – темно-красные или пурпурные шишки, крапивница или розовые пятна неправильной формы на коже.
  • Ощущается боль в груди.
  • Появляется одышка, сопровождающаяся кашлем или дискомфортом в груди.
  • Может возникнуть внезапное временное онемение, например, пальцев рук или ног.
  • Болят и воспаляются десны, также человек может терять зубы.
  • Краснеют глаза и проявляются другие симптомы, присущие глазной инфекции, – боль, слезотечение, раздражение.
  • Чувствуется покалывание в руках или ногах, при этом могут опухать суставы.
Врач напоминает, что лекарств от ревматоидного артрита не существует, поэтому крайне важна ранняя диагностика недуга. Некоторые рекомендуемые медиками методы позволяют держать состояние под контролем, избегая болезненных вспышек обострения.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может проявляться специфический симптом рака поджелудочной железы.
Джудит Франк (Judith Frank)
Джудит Франк (Judith Frank)
Здоровье
доктор медицинских наук, ревматолог (США)
Теги : симптомы артрита, ревматоидный артрит, Джудит Франк