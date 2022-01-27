Артрит: врачи называют 9 «необычных» симптомов болезненного ревматоидного артрита

«некоторые достаточно необычные признаки ревматоидного артрита, которые вы можете не заметить».

«Ревматоидный артрит может поражать не только суставы, и у вас могут появиться некоторые необычные симптомы. Эти сигналы заболевания могут ощущаться во всем теле, в том числе в ушах, глазах, коже, легких, сердце», - заявила в интервью врач ревматолог Джудит Франк.

Возникают проблемы со слухом, тиннитус – звон, жужжание или свист в ушах.

У человека появляется громкий храп или прерывистое дыхание ночью.

Возможна кожная сыпь – темно-красные или пурпурные шишки, крапивница или розовые пятна неправильной формы на коже.

Ощущается боль в груди.

Появляется одышка, сопровождающаяся кашлем или дискомфортом в груди.

Может возникнуть внезапное временное онемение, например, пальцев рук или ног.

Болят и воспаляются десны, также человек может терять зубы.

Краснеют глаза и проявляются другие симптомы, присущие глазной инфекции, – боль, слезотечение, раздражение.

Чувствуется покалывание в руках или ногах, при этом могут опухать суставы.